***MTRYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Birincil Piyasa Duyurusu - Kalan Paylar
22.05.2020 16:49
***MTRYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Birincil Piyasa Duyurusu - Kalan Paylar )
Özet Bilgi Birincil Piyasa Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
İlgili Şirketler MTRYO
İlgili Şirket Ünvanı METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
Birincil Piyasa Duyurusu_Kalan Paylar
Mevcut Sermaye (TL) 21.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 42.000.000
Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) 21.000.000
Pay Grup Bilgileri Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL)
B Grubu, MTRYO, TRAECBYO91Q7 171.021,313
Aracılık Yapan Aracı Kuruluş Adı Metro Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
Birincil Piyasa Başlangıç Tarihi 28.05.2020
Birincil Piyasa Bitiş Tarihi 29.05.2020
Satılacak Payların Satış Fiyatı Bir payın nominal değeri 1 TL olup nominal değerin altında olmamak kaydıyla Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da oluşacak fiyattan satışa arz edilecektir.
Satılacak Payların Niteliği Kaydi Pay
Başvuru Şekli Paylardan almak isteyen tasarruf sahiplerinin Borsa üyelerine başvuruda bulunmaları gereklidir.
Payların Teslim Şekli Payların yatırımcılara teslimi Borsa İstanbul düzenlemeleri çerçevesinde yapılacaktır. Kalan payların halka arzında pay alan ortakların sözkonusu payları Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde hak sahipleri bazında kayden izlenecektir.
Ek Açıklamalar
-
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 MTRYO.pdf
EK: 2 MTRYO-ENG.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/846557
BIST
18:05103.024
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 375,41
|Açılış
|: 102.454
|
|Önceki Kapanış
|: 102.649
|
103.307
En Düşük
102.014
18:056,8170
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0297
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,8186
En Düşük
6,7746
18:057,4287
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0098
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4501
En Düşük
7,4024
18:05379,81
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 2,62
|Açılış
|: 379,82
|
|Önceki Kapanış
|: 377,19
|
381,00
En Düşük
376,04
BIST En Aktif Hisseler
|BURCE
|8,36
|8.590.738
|% 10,00
|
|ISGSY
|6,71
|6.768.540
|% 10,00
|
|PNSUT
|19,14
|127.592.510
|% 10,00
|
|CMENT
|39,10
|6.870.943
|% 9,96
|
|YAPRK
|11,15
|28.132.813
|% 9,96
|
|TACTR
|6,49
|1.271.547
|% -9,99
|
|EKIZ
|11,10
|2.683.791
|% -9,98
|
|TKURU
|18,78
|1.218.280
|% -9,97
|
|GLRYH
|14,48
|12.151.179
|% -9,95
|
|RTALB
|31,12
|37.383.285
|% -9,95
|
|TUPRS
|80,15
|632.296.597
|% 1,33
|
|THYAO
|11,21
|587.919.729
|% 0,81
|
|ASELS
|29,28
|579.168.126
|% -0,95
|
|ECILC
|5,70
|531.285.930
|% 2,89
|
|AVOD
|3,43
|525.896.658
|% 9,94
|
|AVOD
|3,43
|525.896.658
|% 9,94
|
|KARSN
|1,81
|195.285.515
|% 2,26
|
|GUSGR
|3,28
|344.701.999
|% 0,61
|
|ECILC
|5,70
|531.285.930
|% 2,89
|
|EKGYO
|1,36
|113.313.601
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,2751
|8,3166
|% -0,02
|
|Frank
|6,9821
|7,0242
|% 0,16
|
|Riyal
|1,8080
|1,8170
|% 0,26
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.736
|1.736
|8,72
|
|Altın Gr.
|380
|380
|3,17
|
|Cumhuriyet
|2.461
|2.498
|23,30
|
|Tam
|2.534
|2.563
|23,90
|
|Yarım
|1.236
|1.253
|11,70
|
|Çeyrek
|618
|627
|5,80
|
|Gümüş.Ons
|17,20
|17,24
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|3,76
|3,77
|0,03
|
|B. Petrol
|34,41
|34,41
|-1,66
|