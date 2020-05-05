***MTRYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
05.05.2020 09:12
***MTRYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MTRYO.E %100 Bedelli, Bölünme sonrası Teorik Fiyat: 2,095 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842464
BIST
12:0398.675
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -167,68
|Açılış
|: 99.634
|
|Önceki Kapanış
|: 98.842
|
99.791
En Düşük
98.636
12:037,0721
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0275
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,0745
En Düşük
7,0234
12:037,6658
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,0209
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,7132
En Düşük
7,6553
12:03386,17
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,78
|Açılış
|: 386,24
|
|Önceki Kapanış
|: 385,39
|
388,17
En Düşük
382,71
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|27,06
|2.898.315
|% 10,00
|
|IZTAR
|4,73
|1.503.586
|% 10,00
|
|CASA
|17,74
|190.918
|% 9,98
|
|GLRYH
|12,58
|1.983.086
|% 9,97
|
|EKIZ
|11,80
|353.740
|% 9,97
|
|TKURU
|10,94
|115.461
|% -9,96
|
|AYCES
|22,30
|47.053
|% -9,94
|
|RODRG
|2,00
|751.895
|% -9,91
|
|HALKS
|3,69
|200.352
|% -9,78
|
|MMCAS
|1,25
|62.543
|% -8,76
|
|PETUN
|22,82
|330.750.133
|% -8,06
|
|GARAN
|8,24
|298.143.895
|% 0,86
|
|KRDMD
|2,24
|273.600.224
|% 3,70
|
|AFYON
|2,74
|272.986.112
|% -6,80
|
|TSPOR
|5,89
|233.825.148
|% 1,03
|
|KRDMD
|2,24
|273.600.224
|% 3,70
|
|AFYON
|2,74
|272.986.112
|% -6,80
|
|GSRAY
|2,70
|228.213.380
|% -2,88
|
|DOHOL
|1,89
|119.264.449
|% 2,72
|
|IHLGM
|1,08
|61.887.271
|% 0,93
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7617
|8,8056
|% 0,27
|
|Frank
|7,2533
|7,2970
|% -0,18
|
|Riyal
|1,8761
|1,8855
|% 0,39
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.699
|1.700
|-2,29
|
|Altın Gr.
|385
|385
|-0,05
|
|Cumhuriyet
|2.467
|2.520
|-5,20
|
|Tam
|2.543
|2.582
|-5,30
|
|Yarım
|1.234
|1.262
|-2,60
|
|Çeyrek
|619
|631
|-1,30
|
|Gümüş.Ons
|14,79
|14,82
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|3,35
|3,36
|0,01
|
|B. Petrol
|28,86
|28,86
|1,66
|
Seans Raporu
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12:19XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -141, 5 kaybederek (% -0.15 ) 92, 577
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12:19
Tavandan işlem gören hisse senedleri : EGCYH, EGCYO, EKIZ, IZTAR, TACTR, EGCEY, CASA
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12:19
Tabandan işlem gören hisse senetleri : RODRG, AKCNS, TKURU, HALKS
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