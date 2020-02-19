***MTRYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
19.02.2020 13:10
***MTRYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [MTRYO]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MTRYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820072
BIST
13:25119.197
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -376,68
|Açılış
|: 120.036
|
|Önceki Kapanış
|: 119.574
|
120.465
En Düşük
118.819
13:256,0596
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0074
|Açılış
|: 6,0580
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0720
|
6,0787
En Düşük
6,0523
13:256,5463
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0045
|Açılış
|: 6,5470
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5560
|
6,5684
En Düşük
6,5397
13:25313,51
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,79
|Açılış
|: 313,51
|
|Önceki Kapanış
|: 312,72
|
314,53
En Düşük
311,94
BIST En Aktif Hisseler
|BJKAS
|3,38
|515.712.487
|% 14,97
|
|RALYH
|8,76
|876
|% 14,96
|
|YBTAS
|4.499,10
|305.442
|% 10,00
|
|ORMA
|4,96
|62.072
|% 9,98
|
|ISYAT
|2,61
|96.221.891
|% 9,66
|
|VERTU
|6,60
|23.323.931
|% -19,90
|
|BURVA
|14,57
|66.366
|% -14,24
|
|MTRYO
|5,71
|17
|% -12,15
|
|GLBMD
|2,54
|4.846.998
|% -10,25
|
|SAYAS
|3,50
|2.219.164
|% -9,79
|
|GSRAY
|3,65
|996.240.502
|% 3,11
|
|THYAO
|14,88
|582.736.862
|% -1,00
|
|ASELS
|29,00
|567.773.644
|% -0,62
|
|BJKAS
|3,38
|515.712.487
|% 14,97
|
|TSPOR
|7,11
|381.522.249
|% 9,55
|
|GSRAY
|3,65
|996.240.502
|% 3,11
|
|CEMAS
|1,29
|235.617.792
|% 0,00
|
|BJKAS
|3,38
|515.712.487
|% 14,97
|
|MNDRS
|1,91
|233.900.488
|% -4,02
|
|ODAS
|2,26
|262.090.120
|% -0,88
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8388
|7,8781
|% -0,32
|
|Frank
|6,1337
|6,1706
|% -0,24
|
|Riyal
|1,6099
|1,6180
|% -0,18
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.610
|1.610
|6,70
|
|Altın Gr.
|314
|314
|1,02
|
|Cumhuriyet
|2.077
|2.109
|18,00
|
|Tam
|2.069
|2.120
|19,77
|
|Yarım
|1.000
|1.026
|9,56
|
|Çeyrek
|502
|513
|4,78
|
|Gümüş.Ons
|18,33
|18,38
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|3,57
|3,58
|0,03
|
|B. Petrol
|58,55
|58,55
|0,80
|