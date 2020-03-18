***MTRYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
18.03.2020 11:30
***MTRYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [MTRYO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MTRYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830308
BIST
12:4086.186
En Yüksek
|Değişim
|: -0,68%
|| -591,80
|Açılış
|: 84.777
|
|Önceki Kapanış
|: 86.778
|
87.825
En Düşük
84.303
12:406,4696
En Yüksek
|Değişim
|: 1,11%
|| 0,0710
|Açılış
|: 6,4720
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4720
|
6,4696
En Düşük
6,3873
12:407,1134
En Yüksek
|Değişim
|: 1,09%
|| 0,0769
|Açılış
|: 7,1120
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1150
|
7,1261
En Düşük
7,0187
12:40310,70
En Yüksek
|Değişim
|: -1,22%
|| -3,82
|Açılış
|: 310,70
|
|Önceki Kapanış
|: 314,52
|
318,11
En Düşük
309,24
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|3,63
|1.210.129
|% 10,00
|
|ASLAN
|34,76
|742.821
|% 10,00
|
|KSTUR
|22,00
|110
|% 10,00
|
|SANEL
|3,63
|363
|% 10,00
|
|IZMDC
|8,84
|88
|% 9,95
|
|UZERB
|1,62
|5.092
|% -10,00
|
|ORMA
|3,06
|1.472
|% -10,00
|
|METAL
|0,54
|1.780
|% -10,00
|
|NIBAS
|5,23
|10
|% -9,98
|
|ISBIR
|344,50
|5.857
|% -9,98
|
|THYAO
|8,14
|460.662.792
|% 2,01
|
|ASELS
|22,20
|365.290.682
|% 1,00
|
|GARAN
|8,33
|309.286.758
|% -0,72
|
|ISCTR
|5,12
|265.706.609
|% -1,35
|
|TSPOR
|2,55
|152.614.924
|% -5,56
|
|ODAS
|1,22
|89.107.548
|% 3,39
|
|YKBNK
|2,03
|132.871.918
|% -0,98
|
|TSPOR
|2,55
|152.614.924
|% -5,56
|
|THYAO
|8,14
|460.662.792
|% 2,01
|
|ISCTR
|5,12
|265.706.609
|% -1,35
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7483
|7,7872
|% 0,79
|
|Frank
|6,7187
|6,7592
|% 1,34
|
|Riyal
|1,7180
|1,7266
|% 1,16
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.490
|1.491
|-38,43
|
|Altın Gr.
|310
|310
|-4,15
|
|Cumhuriyet
|2.076
|2.107
|-10,00
|
|Tam
|2.062
|2.114
|-13,85
|
|Yarım
|996
|1.023
|-6,70
|
|Çeyrek
|500
|511
|-3,35
|
|Gümüş.Ons
|12,38
|12,42
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|2,57
|2,58
|-0,02
|
|B. Petrol
|28,00
|28,00
|-0,73
|