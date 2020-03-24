MTRYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi

BIST En Aktif Hisseler
|GLRYH
|2,20
|8.624.243
|% 10,00
|ALCTL
|13,53
|4.945.429
|% 10,00
|TATGD
|5,83
|9.936.379
|% 10,00
|PENGD
|2,31
|1.126.439
|% 10,00
|BALAT
|1,87
|229.175
|% 10,00
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|7,6162
|7,6544
|% 0,86
|Frank
|6,6400
|6,6800
|% 0,06
|Riyal
|1,7231
|1,7317
|% -1,10
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.591
|1.607
|45,87
|Altın Gr.
|333
|335
|7,77
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|Gümüş.Ons
|14,04
|14,11
|0,80
|Gümüş Gr.
|2,94
|2,96
|0,16
|B. Petrol
|28,25
|28,25
|1,22
Seans Raporu
- 13:01XU100 Endeks seansı %4, 16 değişimle 87747 puandan
- 13:00XU100 Endeks seansı %4, 17 değişimle 87758 puandan
- 12:59XU100 Endeks seansı %4, 17 değişimle 87760 puandan
- 12:58XU100 Endeks seansı %4, 22 değişimle 87802 puandan
- 12:57XU100 Endeks seansı %4, 24 değişimle 87817 puandan