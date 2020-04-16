***MTRYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.04.2020 11:26
***MTRYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [MTRYO]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MTRYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/838590
BIST
13:3396.361
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 505,74
|Açılış
|: 96.706
|
|Önceki Kapanış
|: 95.855
|
97.065
En Düşük
95.330
13:336,9216
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0095
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9273
En Düşük
6,8896
13:337,5335
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0096
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5446
En Düşük
7,5032
13:33383,56
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 2,07
|Açılış
|: 383,56
|
|Önceki Kapanış
|: 381,49
|
384,25
En Düşük
379,95
BIST En Aktif Hisseler
|LKMNH
|6,16
|30.388.926
|% 10,00
|
|EKIZ
|4,18
|303.961
|% 10,00
|
|EGCYO
|0,33
|122.758
|% 10,00
|
|SODSN
|24,88
|114.299
|% 9,99
|
|RTALB
|9,51
|10.043.069
|% 9,94
|
|DOCO
|358,10
|76.397.317
|% -9,98
|
|DOKTA
|21,88
|775.580
|% -9,96
|
|TSPOR
|4,90
|56.054.839
|% -9,93
|
|UZERB
|2,53
|44.163
|% -9,32
|
|IHEVA
|1,90
|113.992.268
|% -9,09
|
|PGSUS
|51,10
|831.866.732
|% -7,84
|
|THYAO
|10,29
|609.894.560
|% -0,68
|
|ASELS
|26,70
|518.459.252
|% 0,98
|
|ECILC
|4,66
|478.032.721
|% 6,64
|
|MGROS
|29,66
|401.218.100
|% 2,77
|
|ECILC
|4,66
|478.032.721
|% 6,64
|
|IHLAS
|0,59
|41.737.854
|% -3,28
|
|IEYHO
|0,55
|34.457.702
|% -1,79
|
|IHLGM
|1,01
|62.192.282
|% -0,98
|
|THYAO
|10,29
|609.894.560
|% -0,68
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5990
|8,6422
|% -0,36
|
|Frank
|7,1224
|7,1653
|% -0,21
|
|Riyal
|1,8336
|1,8428
|% 0,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.723
|1.724
|8,40
|
|Altın Gr.
|383
|383
|1,93
|
|Cumhuriyet
|2.462
|2.519
|14,70
|
|Tam
|2.530
|2.592
|15,00
|
|Yarım
|1.231
|1.261
|7,30
|
|Çeyrek
|617
|631
|3,60
|
|Gümüş.Ons
|15,49
|15,53
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,44
|3,45
|0,00
|
|B. Petrol
|28,45
|28,45
|0,76
|