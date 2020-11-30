***MTRYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
30.11.2020 14:50
***MTRYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MTRYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890533
BIST
16:051.303
En Yüksek
|Değişim
|: -1,96%
|| -26,03
|Açılış
|: 1.314
|
|Önceki Kapanış
|: 1.329
|
1.317
En Düşük
1.301
16:057,7907
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -0,0230
|Açılış
|: 7,7700
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8470
|
7,8635
En Düşük
7,7420
16:059,3369
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0147
|Açılış
|: 9,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3650
|
9,4206
En Düşük
9,2817
16:05442,22
En Yüksek
|Değişim
|: -1,63%
|| -7,33
|Açılış
|: 442,22
|
|Önceki Kapanış
|: 449,55
|
454,03
En Düşük
440,20
BIST En Aktif Hisseler16:05
|SELEC
|12,54
|186.145.176
|% 10,00
|
|ARTI
|6,05
|266.636
|% 10,00
|
|RODRG
|18,72
|13.877.163
|% 9,99
|
|CRFSA
|113,60
|22.296.484
|% 9,97
|
|TKNSA
|12,13
|108.866.236
|% 9,97
|
|CASA
|78,95
|1.342
|% -9,98
|
|HLGYO
|3,11
|204.551.651
|% -9,86
|
|ERBOS
|31,34
|28.829.018
|% -9,53
|
|PKENT
|860,00
|52.920
|% -9,47
|
|BRKO
|1,16
|1.243.339
|% -9,38
|
|GARAN
|8,98
|1.781.352.968
|% -2,18
|
|EKGYO
|2,18
|1.748.798.350
|% 0,46
|
|PETKM
|4,26
|1.425.352.443
|% 0,71
|
|THYAO
|11,57
|896.756.081
|% -3,02
|
|KRDMD
|5,00
|846.299.724
|% -3,10
|
|EKGYO
|2,18
|1.748.798.350
|% 0,46
|
|PETKM
|4,26
|1.425.352.443
|% 0,71
|
|TEKTU
|2,10
|520.623.000
|% 5,53
|
|TSKB
|2,23
|540.278.618
|% -7,47
|
|YKBNK
|2,91
|648.968.846
|% -2,68
|
|16:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7822
|7,7907
|% -0,29
|
|Euro
|9,3261
|9,3369
|% -0,16
|
|Sterlin
|10,3275
|10,3793
|% -0,29
|
|Frank
|8,5565
|8,6081
|% -0,55
|
|Riyal
|2,0659
|2,0763
|% -0,54
|
|16:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.768
|1.768
|-20,63
|
|Altın Gr.
|441
|441
|-8,70
|
|Cumhuriyet
|2.931
|2.975
|-65,00
|
|Tam
|2.917
|2.991
|-66,93
|
|Yarım
|1.410
|1.447
|-32,38
|
|Çeyrek
|707
|723
|-16,19
|
|Gümüş.Ons
|22,08
|22,11
|-0,59
|
|Gümüş Gr.
|5,51
|5,52
|-0,18
|
|B. Petrol
|47,74
|47,74
|-0,51
|
Seans Raporu
16:05
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-
16:14XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -32, 73 kaybederek (% -2.22 ) 1, 445
-
16:14XU100
Endeks 1, 304 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 86 altında . İşlem hacmi 20, 505.00 milyon TL de
-
16:13PGSUS
Yüzde -5.19 oranında düşüşle 58.50 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 377, 423 adet işlem
-
16:12KONYA
Yüzde -7.09 oranında düşüşle 998.00 lira fiyatla işlem gören hissede 68, 864 adet işlem
-
16:11GOLTS
Yüzde -6.49 oranında düşüşle 28.22 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 210, 586 adet işlem