***MTRYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
10.06.2021 17:59
***MTRYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MTRYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941786
BIST
17:461.457
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 8,32
|Açılış
|: 1.453
|
|Önceki Kapanış
|: 1.449
|
1.462
En Düşük
1.450
17:468,4383
En Yüksek
|Değişim
|: -1,76%
|| -0,1516
|Açılış
|: 8,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5750
|
8,5984
En Düşük
8,4313
17:4610,2869
En Yüksek
|Değişim
|: -1,72%
|| -0,1801
|Açılış
|: 10,2950
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4600
|
10,4809
En Düşük
10,2792
17:46512,66
En Yüksek
|Değişim
|: -1,72%
|| -8,98
|Açılış
|: 512,66
|
|Önceki Kapanış
|: 521,64
|
521,79
En Düşük
510,20
BIST En Aktif Hisseler17:44
|EMKEL
|2,09
|5.999.847
|% 10,00
|
|GSDDE
|6,71
|3.925.571
|% 10,00
|
|FENER
|36,54
|456.754.670
|% 9,99
|
|INTEM
|44,94
|14.034.591
|% 9,99
|
|KRONT
|55,15
|58.496.211
|% 9,97
|
|YESIL
|3,51
|68.373.549
|% -10,00
|
|METUR
|6,31
|7.307.125
|% -9,99
|
|ATATP
|31,62
|359.873.942
|% -9,97
|
|MERIT
|172,40
|1.272.777
|% -9,97
|
|EPLAS
|27,50
|28.956.265
|% -9,95
|
|KOZAL
|128,50
|2.034.382.119
|% 2,39
|
|GARAN
|8,49
|1.497.613.211
|% 1,56
|
|THYAO
|14,45
|1.084.402.319
|% -0,76
|
|EKGYO
|2,17
|971.767.444
|% 6,37
|
|KOZAA
|16,42
|507.820.954
|% 0,74
|
|EKGYO
|2,17
|971.767.444
|% 6,37
|
|YKBNK
|2,28
|505.631.773
|% 0,44
|
|GARAN
|8,49
|1.497.613.211
|% 1,56
|
|IHLGM
|1,25
|151.310.408
|% 0,81
|
|IHLAS
|0,64
|62.854.978
|% 3,23
|
|17:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4344
|8,4375
|% -1,77
|
|Euro
|10,2799
|10,2867
|% -1,72
|
|Sterlin
|11,9155
|11,9752
|% -1,42
|
|Frank
|9,3873
|9,4438
|% -1,71
|
|Riyal
|2,2444
|2,2557
|% -1,71
|
|17:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.889
|1.889
|0,34
|
|Altın Gr.
|514
|514
|-7,64
|
|Cumhuriyet
|3.401
|3.453
|-54,00
|
|Tam
|3.387
|3.474
|-50,14
|
|Yarım
|1.637
|1.681
|-24,26
|
|Çeyrek
|821
|840
|-12,13
|
|Gümüş.Ons
|27,84
|27,87
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|7,57
|7,58
|-0,09
|
|B. Petrol
|72,50
|72,50
|0,28
|
Seans Raporu
17:44
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17:59GSRAY
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17:56XU030
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17:56XU100
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17:55BERA
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