***MTRYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
27.04.2022 12:46
***MTRYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [MTRYO]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MTRYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024199
BIST
13:002.410
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -8,67
|Açılış
|: 2.423
|
|Önceki Kapanış
|: 2.418
|
2.440
En Düşük
2.399
13:0014,8284
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0298
|Açılış
|: 14,8220
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8170
|
14,8284
En Düşük
14,7775
13:0015,7354
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0112
|Açılış
|: 15,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8200
|
15,7886
En Düşük
15,6882
13:00903,27
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -3,08
|Açılış
|: 903,27
|
|Önceki Kapanış
|: 906,36
|
907,90
En Düşük
898,41
BIST En Aktif Hisseler13:00
|UFUK
|25,96
|1.432.914
|% 10,00
|
|ACSEL
|47,42
|50.026.437
|% 9,97
|
|PKART
|17,11
|11.758.855
|% 9,96
|
|DAGHL
|34,00
|1.542.716
|% 9,61
|
|LIDER
|23,26
|251.054.914
|% 8,59
|
|EUHOL
|2,55
|38.635.563
|% -9,89
|
|SAFKR
|7,26
|55.193.356
|% -7,28
|
|MMCAS
|2,65
|43.600
|% -5,69
|
|VAKKO
|12,65
|8.306.928
|% -5,10
|
|TSPOR
|5,53
|160.297.779
|% -4,98
|
|THYAO
|38,64
|1.885.050.888
|% -1,18
|
|KRDMD
|14,54
|1.127.289.911
|% -0,75
|
|EREGL
|33,34
|1.091.967.232
|% 0,79
|
|YKBNK
|4,85
|915.250.800
|% -1,82
|
|SISE
|17,41
|900.166.410
|% -1,14
|
|EKGYO
|2,60
|568.337.682
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,85
|915.250.800
|% -1,82
|
|ODAS
|2,36
|284.720.264
|% -0,42
|
|TSKB
|1,85
|169.840.851
|% -3,14
|
|KRDMD
|14,54
|1.127.289.911
|% -0,75
|
|13:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8150
|14,8284
|% 0,20
|
|Euro
|15,7258
|15,7354
|% -0,07
|
|Sterlin
|18,6009
|18,6942
|% 0,28
|
|Frank
|15,3133
|15,4056
|% 0,03
|
|Riyal
|3,9394
|3,9592
|% 0,18
|
|13:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.897
|1.897
|-8,12
|
|Altın Gr.
|903
|903
|-2,99
|
|Cumhuriyet
|6.014
|6.105
|-31,00
|
|Tam
|5.987
|6.137
|-31,15
|
|Yarım
|2.894
|2.968
|-15,07
|
|Çeyrek
|1.452
|1.484
|-7,53
|
|Gümüş.Ons
|23,58
|23,62
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|11,23
|11,24
|0,05
|
|B. Petrol
|105
|105
|0,64
|