***MTRYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
22.08.2022 12:29
***MTRYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [MTRYO]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MTRYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057476
BIST
12:513.027
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 6,97
|Açılış
|: 3.018
|
|Önceki Kapanış
|: 3.020
|
3.041
En Düşük
3.011
12:5118,1259
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0405
|Açılış
|: 18,2530
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2200
|
18,1473
En Düşük
18,0434
12:5118,1498
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0063
|Açılış
|: 18,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2850
|
18,2246
En Düşük
18,1117
12:511.011,48
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -4,78
|Açılış
|: 1.011,48
|
|Önceki Kapanış
|: 1.016,26
|
1.018,53
En Düşük
1.009,12
BIST En Aktif Hisseler12:49
|SNPAM
|11,00
|280.027
|% 10,00
|
|HKTM
|14,64
|3.081.632
|% 9,99
|
|BERA
|18,77
|185.263.073
|% 9,96
|
|BJKAS
|6,44
|174.214.386
|% 9,90
|
|DIRIT
|4,48
|420.668
|% 9,80
|
|AZTEK
|13,39
|310.370.650
|% -7,59
|
|GZNMI
|38,30
|160.149.666
|% -7,22
|
|DENGE
|2,07
|28.897.737
|% -7,17
|
|GLRYH
|3,82
|40.605.742
|% -6,83
|
|SKTAS
|3,00
|19.411.527
|% -5,36
|
|THYAO
|68,15
|1.704.657.911
|% -0,51
|
|SASA
|54,65
|1.307.774.124
|% 3,11
|
|PETKM
|11,78
|1.129.778.356
|% 1,55
|
|HEKTS
|41,96
|1.054.908.219
|% 6,88
|
|EKGYO
|3,74
|994.278.916
|% 2,19
|
|EKGYO
|3,74
|994.278.916
|% 2,19
|
|YKBNK
|5,64
|788.034.097
|% -0,53
|
|ADESE
|0,91
|99.621.355
|% 4,60
|
|DOHOL
|4,88
|508.064.937
|% -1,61
|
|PETKM
|11,78
|1.129.778.356
|% 1,55
|
|12:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1203
|18,1263
|% 0,23
|
|Euro
|18,1397
|18,1538
|% -0,01
|
|Sterlin
|21,3304
|21,4373
|% 0,00
|
|Frank
|18,8125
|18,9258
|% 0,19
|
|Riyal
|4,8113
|4,8355
|% 0,22
|
|12:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.737
|1.738
|-9,87
|
|Altın Gr.
|1.010
|1.010
|-6,14
|
|Cumhuriyet
|6.777
|6.879
|-50,00
|
|Tam
|6.807
|6.865
|-72,00
|
|Yarım
|3.317
|3.356
|-36,00
|
|Çeyrek
|1.664
|1.678
|-17,00
|
|Gümüş.Ons
|18,98
|19,01
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|11,02
|11,04
|-0,05
|
|B. Petrol
|95,94
|95,94
|-0,78
|