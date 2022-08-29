***MTRYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
29.08.2022 10:04
***MTRYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [MTRYO]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MTRYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1058785
BIST
10:253.151
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 4,68
|Açılış
|: 3.145
|
|Önceki Kapanış
|: 3.146
|
3.158
En Düşük
3.124
10:2518,1917
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0269
|Açılış
|: 18,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2000
|
18,1989
En Düşük
18,1496
10:2518,0902
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0071
|Açılış
|: 18,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2600
|
18,1177
En Düşük
18,0156
10:251.007,72
En Yüksek
|Değişim
|: -0,81%
|| -8,19
|Açılış
|: 1.007,72
|
|Önceki Kapanış
|: 1.015,90
|
1.017,23
En Düşük
1.005,68
BIST En Aktif Hisseler10:23
|HKTM
|23,56
|56.173.990
|% 9,99
|
|NTGAZ
|20,66
|32.195.359
|% 9,95
|
|DOGUB
|8,65
|4.097.303
|% 9,91
|
|BRMEN
|2,65
|837.589
|% 9,50
|
|SERVE
|36,44
|25.024.968
|% 9,43
|
|PAMEL
|130,50
|2.931.304
|% -10,00
|
|MTRKS
|65,15
|1.589.641
|% -9,95
|
|SILVR
|25,54
|1.015.598
|% -9,94
|
|AVOD
|2,37
|14.953.056
|% -8,14
|
|MARTI
|2,96
|14.611.142
|% -6,92
|
|PETKM
|13,67
|974.792.439
|% 4,35
|
|THYAO
|69,90
|812.421.907
|% 0,29
|
|YKBNK
|7,09
|584.972.130
|% 1,29
|
|VAKBN
|6,34
|451.094.890
|% 4,79
|
|GARAN
|25,16
|422.511.247
|% 0,64
|
|YKBNK
|7,09
|584.972.130
|% 1,29
|
|EKGYO
|3,96
|310.683.478
|% 0,00
|
|VAKBN
|6,34
|451.094.890
|% 4,79
|
|PETKM
|13,67
|974.792.439
|% 4,35
|
|HALKB
|7,29
|360.821.628
|% 2,24
|
|10:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1837
|18,1924
|% 0,15
|
|Euro
|18,0807
|18,0872
|% -0,06
|
|Sterlin
|21,1747
|21,2809
|% -0,41
|
|Frank
|18,6917
|18,8043
|% -0,17
|
|Riyal
|4,8276
|4,8518
|% 0,15
|
|10:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.723
|1.723
|-15,19
|
|Altın Gr.
|1.008
|1.008
|-7,94
|
|Cumhuriyet
|6.783
|6.885
|-9,00
|
|Tam
|6.765
|6.823
|-108,00
|
|Yarım
|3.297
|3.336
|-53,00
|
|Çeyrek
|1.653
|1.667
|-27,00
|
|Gümüş.Ons
|18,55
|18,59
|-0,33
|
|Gümüş Gr.
|10,86
|10,88
|-0,19
|
|B. Petrol
|100
|100
|0,73
|