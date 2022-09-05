***MTRYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
05.09.2022 17:59
***MTRYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [MTRYO]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MTRYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1060234
BIST
17:553.362
En Yüksek
|Değişim
|: 4,31%
|| 138,96
|Açılış
|: 3.248
|
|Önceki Kapanış
|: 3.223
|
3.367
En Düşük
3.248
17:5518,2258
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0258
|Açılış
|: 18,2580
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2850
|
18,2405
En Düşük
18,1877
17:5518,0974
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0215
|Açılış
|: 18,1050
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1900
|
18,1346
En Düşük
17,9911
17:551.002,89
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,20
|Açılış
|: 1.002,95
|
|Önceki Kapanış
|: 1.002,68
|
1.005,42
En Düşük
999,97
BIST En Aktif Hisseler17:55
|ZRGYO
|3,75
|71.627.726
|% 9,97
|
|ISDMR
|26,74
|392.871.814
|% 9,95
|
|HKTM
|25,70
|271.425.063
|% 9,92
|
|BRKSN
|11,30
|7.922.086
|% 9,92
|
|SANEL
|10,20
|4.966.183
|% 9,91
|
|MTRKS
|42,78
|51.626.629
|% -9,97
|
|ULUSE
|129,70
|80.188.111
|% -8,92
|
|MOBTL
|2,27
|219.016.711
|% -6,97
|
|GZNMI
|30,80
|86.294.686
|% -5,98
|
|UTPYA
|23,44
|1.351.448
|% -4,33
|
|EKGYO
|4,39
|4.620.483.503
|% 8,40
|
|PGSUS
|217,50
|723.208.593
|% 4,87
|
|OYAKC
|15,19
|493.446.907
|% 2,08
|
|ISDMR
|26,74
|392.871.814
|% 9,95
|
|SMRTG
|42,38
|367.713.209
|% 4,18
|
|MOBTL
|2,27
|219.016.711
|% -6,97
|
|SEGYO
|1,40
|113.647.109
|% 5,26
|
|HLGYO
|3,71
|273.212.591
|% 9,76
|
|IHLGM
|0,89
|57.754.571
|% 4,71
|
|ODAS
|5,10
|241.789.083
|% 2,00
|
|17:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2181
|18,2258
|% 0,14
|
|Euro
|18,0892
|18,0974
|% -0,12
|
|Sterlin
|20,9104
|21,0153
|% 0,10
|
|Frank
|18,4920
|18,6034
|% 0,06
|
|Riyal
|4,8334
|4,8576
|% 0,14
|
|17:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.712
|1.712
|-0,39
|
|Altın Gr.
|1.002
|1.003
|-0,05
|
|Cumhuriyet
|6.731
|6.833
|2,00
|
|Tam
|6.756
|6.816
|51,00
|
|Yarım
|3.292
|3.333
|26,00
|
|Çeyrek
|1.651
|1.666
|13,00
|
|Gümüş.Ons
|18,11
|18,13
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|10,62
|10,63
|0,04
|
|B. Petrol
|96,92
|96,92
|3,90
|
Seans Raporu
17:55
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-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 180, 65 artarak (% 5.17 ) 3, 675
-
17:59XU100
Endeks 3, 362 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 4, 31 üstünde . İşlem hacmi 99, 876.00 milyon TL de
-
17:59VAKBN
Yüzde 9.95 oranında artışla 9.17 lira fiyatla işlem gören hissede 206, 458, 290 adet işlem
-
17:56ISDMR
Yüzde 9.70 oranında artışla 26.68 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 434, 886 adet işlem
-
17:54XU100
Endeks 3, 361 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 4, 3 üstünde . İşlem hacmi 98, 831.00 milyon TL de