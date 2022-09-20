***MTRYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
20.09.2022 12:21
***MTRYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [MTRYO]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MTRYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064217
BIST
15:353.246
En Yüksek
|Değişim
|: 1,46%
|| 46,87
|Açılış
|: 3.221
|
|Önceki Kapanış
|: 3.200
|
3.280
En Düşük
3.150
15:3518,3142
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0203
|Açılış
|: 18,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4800
|
18,3293
En Düşük
18,2793
15:3518,2792
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -0,0514
|Açılış
|: 18,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4300
|
18,4350
En Düşük
18,2400
15:35981,04
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -3,11
|Açılış
|: 981,04
|
|Önceki Kapanış
|: 984,14
|
988,10
En Düşük
979,70
BIST En Aktif Hisseler15:34
|HDFGS
|2,75
|77.310.103
|% 10,00
|
|HKTM
|37,44
|69.810.738
|% 9,99
|
|BIOEN
|12,89
|187.553.928
|% 9,98
|
|ZOREN
|3,60
|490.795.266
|% 9,76
|
|AYEN
|25,96
|145.838.873
|% 9,08
|
|TSKB
|3,97
|15.338.718
|% -9,98
|
|ROYAL
|4,88
|1.298.717
|% -9,96
|
|ISGYO
|13,85
|4.059.989
|% -9,95
|
|SKBNK
|3,46
|16.360.477
|% -9,90
|
|IHAAS
|66,35
|10.065.097
|% -9,85
|
|VAKBN
|8,45
|6.041.159.503
|% -9,72
|
|ISCTR
|8,22
|3.657.346.549
|% 4,18
|
|THYAO
|70,90
|3.540.144.514
|% 3,13
|
|GARAN
|19,85
|3.520.137.280
|% 1,22
|
|HALKB
|8,22
|3.406.724.656
|% -8,16
|
|VAKBN
|8,45
|6.041.159.503
|% -9,72
|
|EKGYO
|3,88
|1.853.087.699
|% -1,52
|
|ISCTR
|8,22
|3.657.346.549
|% 4,18
|
|HALKB
|8,22
|3.406.724.656
|% -8,16
|
|YKBNK
|7,12
|2.618.175.518
|% 5,64
|
|15:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,3037
|18,3139
|% 0,11
|
|Euro
|18,2575
|18,2734
|% -0,31
|
|Sterlin
|20,8384
|20,9429
|% 0,08
|
|Frank
|18,8479
|18,9615
|% -0,09
|
|Riyal
|4,8543
|4,8786
|% 0,24
|
|15:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.667
|1.667
|-9,12
|
|Altın Gr.
|981
|981
|-2,73
|
|Cumhuriyet
|6.632
|6.732
|-10,00
|
|Tam
|6.661
|6.749
|-40,00
|
|Yarım
|3.246
|3.287
|-19,00
|
|Çeyrek
|1.628
|1.644
|-10,00
|
|Gümüş.Ons
|19,22
|19,24
|-0,32
|
|Gümüş Gr.
|11,33
|11,35
|-0,15
|
|B. Petrol
|92,53
|92,53
|0,53
|
Seans Raporu
15:34
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-
15:48PINSU
Yüzde 8.71 oranında artışla 8.74 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 487, 761 adet işlem
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15:47SMRTG
Yüzde 5.48 oranında artışla 48.50 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 537, 676 adet işlem
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15:46BIOEN
Yüzde 9.81 oranında artışla 12.87 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 889, 437 adet işlem
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15:45
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler HALKB, EKGYO, TUPRS
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15:45
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler AKBNK, YKBNK, TCELL