***MTRYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
01.11.2022 10:42
***MTRYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [MTRYO]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MTRYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1075817
BIST
13:444.059
En Yüksek
|Değişim
|: 2,00%
|| 79,67
|Açılış
|: 3.987
|
|Önceki Kapanış
|: 3.979
|
4.100
En Düşük
3.987
13:4418,6261
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0196
|Açılış
|: 18,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6600
|
18,6707
En Düşük
18,5879
13:4418,5107
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,1071
|Açılış
|: 18,5200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4500
|
18,5502
En Düşük
18,3744
13:44988,56
En Yüksek
|Değişim
|: 1,20%
|| 11,69
|Açılış
|: 988,56
|
|Önceki Kapanış
|: 976,87
|
989,74
En Düşük
976,38
BIST En Aktif Hisseler13:42
|VAKKO
|33,88
|5.464.980
|% 10,00
|
|AKCNS
|48,40
|54.958.388
|% 10,00
|
|NTGAZ
|32,62
|265.491.018
|% 9,98
|
|BALAT
|11,80
|1.551.430
|% 9,97
|
|BRKSN
|17,23
|10.224.235
|% 9,96
|
|DYOBY
|20,38
|142.331.207
|% -9,18
|
|YKSLN
|10,83
|86.222.667
|% -8,84
|
|PNSUT
|46,60
|61.010.770
|% -8,45
|
|VERTU
|32,98
|129.860.151
|% -7,88
|
|KRTEK
|25,26
|75.564.214
|% -7,68
|
|THYAO
|102,80
|3.549.148.038
|% 1,48
|
|SASA
|126,00
|2.535.644.885
|% 4,83
|
|SISE
|33,70
|2.042.027.073
|% 1,44
|
|ASELS
|33,30
|1.743.140.371
|% 3,35
|
|AKBNK
|15,07
|1.721.683.087
|% 3,08
|
|EKGYO
|4,52
|1.645.848.165
|% 2,49
|
|YKBNK
|9,48
|1.389.831.411
|% 2,93
|
|ISCTR
|9,51
|1.264.158.011
|% 2,04
|
|DOHOL
|6,09
|721.729.551
|% 2,18
|
|AKBNK
|15,07
|1.721.683.087
|% 3,08
|
|13:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6178
|18,6231
|% 0,09
|
|Euro
|18,5026
|18,5165
|% 0,61
|
|Sterlin
|21,4365
|21,5440
|% 0,83
|
|Frank
|18,6938
|18,8064
|% 1,10
|
|Riyal
|4,9397
|4,9644
|% 0,10
|
|13:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.651
|1.652
|18,11
|
|Altın Gr.
|989
|990
|12,70
|
|Cumhuriyet
|6.606
|6.706
|35,00
|
|Tam
|6.642
|6.698
|47,00
|
|Yarım
|3.236
|3.272
|23,00
|
|Çeyrek
|1.623
|1.635
|11,00
|
|Gümüş.Ons
|19,86
|19,88
|0,70
|
|Gümüş Gr.
|11,91
|11,94
|0,47
|
|B. Petrol
|94,48
|94,48
|1,67
|