***MTRYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.02.2023 11:16
***MTRYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MTRYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1113986
BIST
15:145.077
En Yüksek
|Değişim
|: 2,57%
|| 126,98
|Açılış
|: 5.311
|
|Önceki Kapanış
|: 4.950
|
5.320
En Düşük
4.943
15:1418,8504
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0019
|Açılış
|: 19,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0650
|
18,9250
En Düşük
18,8253
15:1420,1984
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0402
|Açılış
|: 20,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3600
|
20,2803
En Düşük
20,1197
15:141.113,77
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,10
|Açılış
|: 1.113,77
|
|Önceki Kapanış
|: 1.113,87
|
1.118,36
En Düşük
1.111,32
BIST En Aktif Hisseler15:12
|OYAKC
|30,14
|214.509.355
|% 10,00
|
|KONYA
|3.586,90
|18.662.641
|% 10,00
|
|AKCNS
|74,85
|251.816.741
|% 9,99
|
|NIBAS
|19,04
|9.193.692
|% 9,99
|
|CMBTN
|613,00
|5.642.665
|% 9,99
|
|LIDER
|108,00
|49.510.985
|% -10,00
|
|EMNIS
|40,06
|321.488
|% -9,98
|
|HATEK
|8,42
|25.408.760
|% -9,95
|
|SKTAS
|3,44
|28.781.295
|% -9,95
|
|MACKO
|59,35
|499.846.638
|% -9,94
|
|THYAO
|143,20
|6.998.094.196
|% 2,36
|
|EREGL
|43,98
|5.768.392.818
|% 6,44
|
|TUPRS
|632,30
|4.055.182.137
|% 9,98
|
|SISE
|45,08
|3.043.690.581
|% 5,57
|
|KRDMD
|19,23
|2.991.358.392
|% 9,95
|
|AKBNK
|16,48
|2.952.872.895
|% 1,92
|
|YKBNK
|9,35
|1.556.303.107
|% 4,59
|
|KRDMD
|19,23
|2.991.358.392
|% 9,95
|
|EKGYO
|7,50
|1.057.085.072
|% 4,17
|
|EREGL
|43,98
|5.768.392.818
|% 6,44
|
|15:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8418
|18,8483
|% 0,00
|
|Euro
|20,2050
|20,2111
|% 0,26
|
|Sterlin
|22,6508
|22,7644
|% 0,19
|
|Frank
|20,3623
|20,4850
|% 0,22
|
|Riyal
|5,0104
|5,0355
|% 0,02
|
|15:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.838
|1.839
|0,74
|
|Altın Gr.
|1.113
|1.113
|-0,72
|
|Cumhuriyet
|7.527
|7.641
|10,00
|
|Tam
|7.564
|7.620
|-15,00
|
|Yarım
|3.695
|3.729
|-7,00
|
|Çeyrek
|1.848
|1.864
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|21,58
|21,60
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|13,06
|13,08
|-0,05
|
|B. Petrol
|85,56
|85,56
|0,18
|
Seans Raporu
15:12
daha fazla
-
15:27CIMSA
Yüzde 9.97 oranında artışla 119.10 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 080, 847 adet işlem
-
15:26SARKY
Yüzde 6.42 oranında artışla 29.84 lira fiyatla işlem gören hissede 915, 710 adet işlem
-
15:25HEKTS
Yüzde 7.97 oranında artışla 33.04 lira fiyatla işlem gören hissede 20, 325, 105 adet işlem
-
15:24XU100
Endeks 5, 084 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 7 üstünde . İşlem hacmi 66, 648.00 milyon TL de
-
15:24EMKEL
Yüzde 7.71 oranında artışla 4.33 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 347, 467 adet işlem