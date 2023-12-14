***MTRYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
14.12.2023 10:01
***MTRYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [MTRYO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MTRYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1225689
BIST
'
10:387.619
En Düşük
|Değişim
|: 1,20%
|| 90,05
|Açılış
|: 7.623
|
|Önceki Kapanış
|: 7.529
|
7.605
En Yüksek
7.652
10:3829,0456
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0693
|Açılış
|: 29,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 29,0600
|
29,0530
En Düşük
28,9294
10:3831,6957
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,1456
|Açılış
|: 31,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 31,3000
|
31,7489
En Düşük
31,4821
10:381.896,06
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 12,14
|Açılış
|: 1.896,06
|
|Önceki Kapanış
|: 1.883,92
|
1.902,46
En Düşük
1.881,99
BIST En Aktif Hisseler10:38
|EDIP
|22,64
|76.013.625
|% 9,90
|
|FONET
|7,15
|21.460.827
|% 6,24
|
|ERSU
|8,59
|1.079.444
|% 5,79
|
|VAKKO
|75,55
|20.708.048
|% 5,66
|
|KONKA
|46,46
|55.322.129
|% 5,59
|
|SAMAT
|55,10
|6.553.594
|% -9,97
|
|BEGYO
|3,95
|91.292.056
|% -9,82
|
|CATES
|69,55
|565.477.101
|% -7,57
|
|OTTO
|320,50
|30.768
|% -6,97
|
|EKOS
|31,70
|52.350.815
|% -5,82
|
|THYAO
|243,50
|1.193.665.668
|% 0,91
|
|AKBNK
|37,60
|831.255.930
|% 2,23
|
|YKBNK
|20,96
|662.438.607
|% 3,25
|
|ISCTR
|22,82
|650.812.579
|% 2,24
|
|CATES
|69,55
|565.477.101
|% -7,57
|
|EKGYO
|7,05
|241.173.362
|% 1,29
|
|YKBNK
|20,96
|662.438.607
|% 3,25
|
|ISCTR
|22,82
|650.812.579
|% 2,24
|
|BEGYO
|3,95
|91.292.056
|% -9,82
|
|AKBNK
|37,60
|831.255.930
|% 2,23
|
|10:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,0408
|29,0445
|% 0,24
|
|Euro
|31,6745
|31,7214
|% 0,54
|
|Sterlin
|36,5515
|36,7348
|% 0,21
|
|Frank
|33,2187
|33,4188
|% 0,32
|
|Riyal
|7,7206
|7,7593
|% 0,26
|
|10:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,85
|23,87
|% 0,66
|
|Platin
|938,04
|941,35
|% 0,66
|
|Paladyum
|996,91
|1.000,92
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|74,75
|74,75
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.030,23
|2.030,48
|% 0,66
|