***MTRYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
19.12.2023 11:36
***MTRYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [MTRYO]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MTRYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1226908
BIST
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12:327.669
En Düşük
|Değişim
|: -1,56%
|| -121,42
|Açılış
|: 7.784
|
|Önceki Kapanış
|: 7.790
|
7.653
En Yüksek
7.786
12:3229,0911
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0343
|Açılış
|: 29,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,0650
|
29,0938
En Düşük
28,9845
12:3231,8638
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,1081
|Açılış
|: 31,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 31,6800
|
31,9572
En Düşük
31,7021
12:321.894,42
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,78
|Açılış
|: 1.894,42
|
|Önceki Kapanış
|: 1.893,64
|
1.897,27
En Düşük
1.888,63
BIST En Aktif Hisseler12:30
|SODSN
|81,40
|1.229.547
|% 10,00
|
|QNBFB
|258,00
|1.062.186
|% 9,93
|
|BAYRK
|9,98
|21.698.790
|% 9,91
|
|KBORU
|52,95
|217.048.416
|% 9,90
|
|ULUUN
|28,48
|152.134.572
|% 9,12
|
|FORMT
|2,70
|108.992.806
|% -10,00
|
|IEYHO
|3,87
|88.179.235
|% -10,00
|
|SAMAT
|45,00
|5.981.850
|% -10,00
|
|SRVGY
|372,25
|73.857.660
|% -9,98
|
|PRZMA
|37,18
|8.052.253
|% -9,98
|
|EREGL
|42,06
|3.050.394.285
|% 0,62
|
|THYAO
|244,00
|2.524.514.784
|% -0,69
|
|ISCTR
|23,84
|1.919.612.153
|% -3,33
|
|YKBNK
|20,52
|1.554.058.200
|% -3,66
|
|AKBNK
|38,30
|1.392.940.908
|% -2,79
|
|BEGYO
|3,06
|907.471.004
|% -4,67
|
|ISCTR
|23,84
|1.919.612.153
|% -3,33
|
|YKBNK
|20,52
|1.554.058.200
|% -3,66
|
|EKGYO
|7,16
|530.781.366
|% -2,05
|
|EREGL
|42,06
|3.050.394.285
|% 0,62
|
|12:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,0834
|29,0924
|% 0,12
|
|Euro
|31,8410
|31,8588
|% 0,32
|
|Sterlin
|36,7899
|36,9744
|% 0,42
|
|Frank
|33,4457
|33,6471
|% 0,26
|
|Riyal
|7,7297
|7,7684
|% 0,09
|
|12:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,88
|23,91
|% 0,66
|
|Platin
|945,61
|948,64
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.186,52
|1.190,55
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|77,94
|77,94
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.025,97
|2.026,18
|% 0,66
|