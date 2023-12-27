***MTRYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
27.12.2023 10:04
***MTRYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MTRYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1229572
BIST
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12:457.246
En Düşük
|Değişim
|: -0,74%
|| -53,81
|Açılış
|: 7.282
|
|Önceki Kapanış
|: 7.299
|
7.215
En Yüksek
7.282
12:4529,3940
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,1215
|Açılış
|: 29,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 29,3700
|
29,4002
En Düşük
29,0967
12:4532,5188
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,1790
|Açılış
|: 32,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 32,2500
|
32,5213
En Düşük
32,1313
12:451.955,22
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 17,79
|Açılış
|: 1.955,22
|
|Önceki Kapanış
|: 1.937,43
|
1.955,64
En Düşük
1.933,46
BIST En Aktif Hisseler12:45
|DIRIT
|9,46
|180.298
|% 10,00
|
|MIATK
|31,68
|285.009.998
|% 10,00
|
|FLAP
|10,72
|140.306.953
|% 9,95
|
|BRKSN
|21,30
|6.721.579
|% 9,91
|
|QNBFL
|759,00
|1.069.431
|% 9,21
|
|KUYAS
|44,28
|3.283.628
|% -10,00
|
|AHGAZ
|8,66
|21.778.869
|% -9,98
|
|SKBNK
|4,60
|11.734.554
|% -9,98
|
|GUBRF
|155,40
|136.613.694
|% -9,97
|
|ISGYO
|15,75
|25.736.587
|% -9,95
|
|THYAO
|226,20
|1.860.092.070
|% -0,66
|
|YKBNK
|19,15
|1.659.599.412
|% -4,06
|
|AKBNK
|36,00
|1.366.364.988
|% -4,46
|
|EREGL
|40,60
|1.235.606.513
|% 0,10
|
|TUPRS
|144,30
|1.168.278.412
|% 0,56
|
|YKBNK
|19,15
|1.659.599.412
|% -4,06
|
|MRGYO
|4,40
|309.967.936
|% 6,28
|
|EKGYO
|6,85
|302.114.532
|% 0,15
|
|ISCTR
|21,68
|922.128.759
|% -2,78
|
|ZOREN
|4,00
|161.671.169
|% -0,99
|
|12:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,3867
|29,3940
|% 0,42
|
|Euro
|32,5063
|32,5188
|% 0,55
|
|Sterlin
|37,2944
|37,4815
|% 0,89
|
|Frank
|34,3397
|34,5466
|% 1,00
|
|Riyal
|7,8154
|7,8546
|% 0,89
|
|12:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,15
|24,17
|% 0,66
|
|Platin
|980,57
|984,03
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.191,45
|1.197,12
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|80,63
|80,63
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.068,53
|2.068,86
|% 0,66
|