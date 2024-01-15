***MTRYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
15.01.2024 13:37
***MTRYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [MTRYO]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MTRYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1239962
BIST
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14:118.046
En Düşük
|Değişim
|: 0,75%
|| 59,77
|Açılış
|: 7.997
|
|Önceki Kapanış
|: 7.986
|
7.979
En Yüksek
8.095
14:1130,1046
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0066
|Açılış
|: 30,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 30,1200
|
30,1067
En Düşük
29,9788
14:1132,9775
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0205
|Açılış
|: 32,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,9300
|
33,0519
En Düşük
32,9132
14:111.986,80
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 5,34
|Açılış
|: 1.986,80
|
|Önceki Kapanış
|: 1.981,47
|
1.992,38
En Düşük
1.976,53
BIST En Aktif Hisseler14:11
|PASEU
|59,40
|71.094.037
|% 10,00
|
|IZENR
|30,66
|335.698.394
|% 9,97
|
|ENERY
|128,00
|390.094.369
|% 9,97
|
|AZTEK
|129,00
|56.616.212
|% 9,97
|
|EDIP
|16,33
|73.480.823
|% 9,97
|
|PEGYO
|19,80
|72.791.962
|% -10,00
|
|QNBFB
|258,00
|4.157.840
|% -6,86
|
|IZFAS
|14,41
|31.981.263
|% -5,45
|
|METUR
|6,99
|40.033.554
|% -4,77
|
|SELGD
|21,70
|3.395.446
|% -4,32
|
|THYAO
|250,25
|4.284.697.255
|% -0,30
|
|KCHOL
|162,30
|3.510.155.519
|% 4,37
|
|AKBNK
|43,16
|3.455.471.306
|% -0,23
|
|ISCTR
|25,52
|2.915.794.791
|% -1,69
|
|SAHOL
|70,30
|2.457.184.288
|% 1,88
|
|ADESE
|2,26
|265.794.457
|% 9,71
|
|ISCTR
|25,52
|2.915.794.791
|% -1,69
|
|YKBNK
|22,54
|2.365.686.802
|% -1,74
|
|AKBNK
|43,16
|3.455.471.306
|% -0,23
|
|BEGYO
|4,28
|311.601.031
|% -2,95
|
|14:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,0969
|30,1046
|% 0,02
|
|Euro
|32,9675
|32,9775
|% 0,06
|
|Sterlin
|38,1985
|38,3901
|% -0,12
|
|Frank
|35,1158
|35,3274
|% -0,17
|
|Riyal
|8,0021
|8,0422
|% 0,00
|
|14:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,24
|23,27
|% 0,66
|
|Platin
|917,03
|918,55
|% 0,66
|
|Paladyum
|979,89
|984,35
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|77,79
|77,79
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.052,71
|2.052,96
|% 0,66
|