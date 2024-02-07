***MTRYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
07.02.2024 12:08
***MTRYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [MTRYO]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MTRYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1247499
BIST
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13:228.928
En Düşük
|Değişim
|: 0,66%
|| 58,97
|Açılış
|: 8.912
|
|Önceki Kapanış
|: 8.869
|
8.867
En Yüksek
8.935
13:2230,6001
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0478
|Açılış
|: 30,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 30,6400
|
30,6031
En Düşük
30,4063
13:2232,9819
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0871
|Açılış
|: 33,0300
|
|Önceki Kapanış
|: 32,8500
|
33,0004
En Düşük
32,7190
13:222.000,72
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,91
|Açılış
|: 2.000,72
|
|Önceki Kapanış
|: 1.999,81
|
2.003,35
En Düşük
1.990,83
BIST En Aktif Hisseler13:20
|AVHOL
|56,70
|136.583.471
|% 9,99
|
|BRKVY
|92,55
|141.526.628
|% 9,98
|
|MARKA
|81,15
|8.585.508
|% 9,96
|
|HATSN
|91,10
|710.281.627
|% 9,96
|
|NATEN
|54,65
|190.051.769
|% 9,96
|
|BAKAB
|45,80
|20.346.532
|% -50,00
|
|AYES
|34,62
|1.650.347
|% -6,43
|
|SUMAS
|303,00
|1.505.456
|% -5,61
|
|CMENT
|226,10
|3.446.798
|% -5,48
|
|EUYO
|14,05
|9.893.976
|% -5,20
|
|THYAO
|288,75
|3.983.036.770
|% -0,77
|
|EREGL
|45,24
|3.748.119.958
|% 2,35
|
|REEDR
|41,24
|3.404.365.965
|% 8,81
|
|TUPRS
|157,00
|3.025.410.494
|% 1,62
|
|ASTOR
|128,70
|2.636.734.991
|% 3,37
|
|ZOREN
|5,04
|947.134.504
|% 0,80
|
|AKFGY
|2,25
|324.401.608
|% 2,74
|
|TSPOR
|1,65
|190.154.313
|% -0,60
|
|PETKM
|23,30
|2.124.508.482
|% -0,68
|
|KLGYO
|4,02
|347.740.270
|% 9,84
|
|13:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,5924
|30,5962
|% 0,14
|
|Euro
|32,9711
|32,9809
|% 0,26
|
|Sterlin
|38,5375
|38,7307
|% 0,39
|
|Frank
|34,9580
|35,1686
|% -0,11
|
|Riyal
|8,1332
|8,1739
|% 0,11
|
|13:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,25
|22,29
|% 0,66
|
|Platin
|897,68
|898,97
|% 0,66
|
|Paladyum
|937,09
|941,33
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|79,16
|79,16
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.033,60
|2.033,89
|% 0,66
|