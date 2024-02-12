***MTRYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
12.02.2024 16:19
***MTRYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MTRYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1248863
BIST
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17:429.142
En Düşük
|Değişim
|: 1,06%
|| 95,92
|Açılış
|: 9.134
|
|Önceki Kapanış
|: 9.046
|
9.089
En Yüksek
9.167
17:4230,7095
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0350
|Açılış
|: 30,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 30,7450
|
30,7095
En Düşük
30,5977
17:4233,1168
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0038
|Açılış
|: 33,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 33,1200
|
33,2046
En Düşük
33,0451
17:421.990,85
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -6,47
|Açılış
|: 1.990,85
|
|Önceki Kapanış
|: 1.997,32
|
2.001,69
En Düşük
1.986,44
BIST En Aktif Hisseler16:48
|ISKUR
|7.550.000,00
|14.795.900
|% 0,00
|
|ISCTR
|26,32
|3.639.043.218
|% 0,00
|
|TRILC
|13,30
|132.456.997
|% 0,00
|
|HLGYO
|3,38
|130.081.419
|% 0,00
|
|GLYHO
|12,51
|126.820.130
|% 0,00
|
|ISKUR
|7.550.000,00
|14.795.900
|% 0,00
|
|ISCTR
|26,32
|3.639.043.218
|% 0,00
|
|TRILC
|13,30
|132.456.997
|% 0,00
|
|HLGYO
|3,38
|130.081.419
|% 0,00
|
|GLYHO
|12,51
|126.820.130
|% 0,00
|
|THYAO
|291,00
|10.513.976.400
|% 0,00
|
|TUPRS
|161,10
|7.783.686.791
|% 0,00
|
|SASA
|40,50
|4.434.312.141
|% 0,00
|
|GUBRF
|179,90
|4.360.814.719
|% 0,00
|
|REEDR
|46,06
|3.869.076.191
|% 0,00
|
|BEGYO
|4,88
|1.627.486.888
|% 0,00
|
|AKFGY
|2,52
|608.693.997
|% 0,00
|
|ZOREN
|4,99
|1.066.702.910
|% 0,00
|
|TSPOR
|1,85
|358.896.570
|% 0,00
|
|EKGYO
|10,37
|1.502.148.925
|% 0,00
|
|16:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,7019
|30,7100
|% 0,12
|
|Euro
|33,0800
|33,0970
|% -0,05
|
|Sterlin
|38,6025
|38,7961
|% -0,06
|
|Frank
|34,8769
|35,0870
|% -0,16
|
|Riyal
|8,1665
|8,2075
|% 0,14
|
|16:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,98
|23,01
|% 0,66
|
|Platin
|880,87
|883,18
|% 0,66
|
|Paladyum
|891,43
|894,75
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|81,43
|81,43
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.024,50
|2.024,84
|% 0,66
|
Seans Raporu
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