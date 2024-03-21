***MTRYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
21.03.2024 15:51
***MTRYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [MTRYO]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MTRYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1261040
BIST
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16:269.137
En Düşük
|Değişim
|: 2,03%
|| 181,84
|Açılış
|: 9.036
|
|Önceki Kapanış
|: 8.955
|
9.020
En Yüksek
9.151
16:2631,9341
En Yüksek
|Değişim
|: -1,35%
|| -0,4373
|Açılış
|: 32,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 33,1600
|
32,4425
En Düşük
31,8735
16:2634,9617
En Yüksek
|Değişim
|: -1,19%
|| -0,4215
|Açılış
|: 35,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 35,9000
|
35,7180
En Düşük
34,8282
16:262.267,74
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -6,13
|Açılış
|: 2.267,74
|
|Önceki Kapanış
|: 2.273,88
|
2.317,10
En Düşük
2.261,80
BIST En Aktif Hisseler16:24
|RODRG
|99,00
|24.366.097
|% 10,00
|
|QNBFL
|189,20
|23.477.948
|% 10,00
|
|RYSAS
|35,22
|30.131.180
|% 9,99
|
|EKIZ
|78,70
|4.200.219
|% 9,99
|
|FMIZP
|339,25
|183.102.363
|% 9,97
|
|PEKGY
|17,42
|403.682.666
|% -9,97
|
|CASA
|99,75
|10.511.001
|% -9,97
|
|AKYHO
|6,34
|181.702.948
|% -9,94
|
|BEGYO
|4,76
|1.208.215.519
|% -9,68
|
|FONET
|22,84
|247.841.712
|% -8,86
|
|THYAO
|284,25
|12.777.702.009
|% 2,16
|
|YKBNK
|25,82
|8.049.673.234
|% 5,82
|
|AKBNK
|45,14
|7.188.273.535
|% 5,86
|
|ISCTR
|11,17
|5.235.705.773
|% 4,10
|
|EREGL
|44,06
|4.559.476.494
|% 0,64
|
|ISCTR
|11,17
|5.235.705.773
|% 4,10
|
|YKBNK
|25,82
|8.049.673.234
|% 5,82
|
|BEGYO
|4,76
|1.208.215.519
|% -9,68
|
|EKGYO
|10,53
|2.670.333.634
|% -2,23
|
|ZOREN
|5,50
|1.095.742.919
|% -1,79
|
|16:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|31,8575
|31,9647
|% -1,26
|
|Euro
|34,8135
|34,9999
|% -1,08
|
|Sterlin
|41,5219
|41,7301
|% -1,80
|
|Frank
|36,3910
|36,5734
|% -2,41
|
|Riyal
|8,7101
|8,7538
|% -1,21
|
|16:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|25,21
|25,25
|% 0,66
|
|Platin
|916,60
|918,12
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.023,30
|1.027,04
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|85,79
|85,79
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.199,19
|2.199,50
|% 0,66
|
Seans Raporu
16:24
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16:39XU030
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