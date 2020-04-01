***MTRYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
01.04.2020 09:00
***MTRYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler MTRYO
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Metro Avrasya Investment Georgia A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833709
BIST
11:5189.026
En Yüksek
|Değişim
|: -0,69%
|| -617,54
|Açılış
|: 88.286
|
|Önceki Kapanış
|: 89.644
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89.354
En Düşük
87.889
11:516,6490
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0340
|Açılış
|: 6,5970
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|Önceki Kapanış
|: 6,5040
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6,6512
En Düşük
6,6108
11:517,2816
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0124
|Açılış
|: 7,0520
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|Önceki Kapanış
|: 6,9820
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7,3102
En Düşük
7,2669
11:51340,97
En Yüksek
|Değişim
|: 1,55%
|| 5,19
|Açılış
|: 340,97
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|Önceki Kapanış
|: 335,77
|
341,89
En Düşük
334,11
BIST En Aktif Hisseler
|DAGI
|2,09
|1.257.005
|% 10,00
|
|BMELK
|1,21
|22.804
|% 10,00
|
|DARDL
|4,62
|122.818
|% 10,00
|
|SANEL
|4,08
|24
|% 9,97
|
|DOKTA
|16,79
|3.076.972
|% 9,95
|
|MTRYO
|3,13
|7.307.603
|% -9,80
|
|SALIX
|4,70
|1.419
|% -9,62
|
|BURVA
|11,90
|21.750
|% -8,25
|
|INFO
|7,93
|262.209
|% -6,60
|
|PEKGY
|2,55
|14.258.872
|% -5,56
|
|GARAN
|8,07
|232.297.829
|% -0,74
|
|PGSUS
|36,46
|198.634.150
|% 6,61
|
|THYAO
|9,00
|176.350.266
|% -0,77
|
|ISFIN
|2,93
|157.876.972
|% 2,09
|
|ASELS
|23,22
|152.251.472
|% -1,61
|
|IHLGM
|1,11
|127.717.921
|% 5,71
|
|ODAS
|1,40
|145.118.449
|% 2,94
|
|IHLAS
|0,53
|50.435.052
|% 3,92
|
|CEMAS
|0,79
|43.011.296
|% 5,33
|
|ISFIN
|2,93
|157.876.972
|% 2,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,1909
|8,2320
|% 0,03
|
|Frank
|6,8617
|6,9030
|% 0,11
|
|Riyal
|1,7606
|1,7694
|% 0,45
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.595
|1.596
|18,32
|
|Altın Gr.
|341
|341
|5,04
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|13,99
|14,04
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|2,97
|2,98
|0,00
|
|B. Petrol
|24,90
|24,90
|-1,45
|
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