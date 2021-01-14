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***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Aracılık Hizmetleri İçin Ödenen Komisyonlar

14.01.2021 18:14



***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Aracılık Hizmetleri İçin Ödenen Komisyonlar )

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Aracılık Hizmetleri İçin Ödenen Komisyonlar

Bildirim İçeriği

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2020/4. Dönem Aracılık Hizmetleri İçin Ödenen Komisyonlar aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Birinci Aracı Kuruluşun Unvanı İkinci Aracı Kuruluşun Unvanı Üçüncü Aracı Kuruluşun Unvanı Dördüncü Aracı Kuruluşun Unvanı
Komisyon Oranları (%)

Komisyon Oranları (%)

Aracı Kuruluşun Unvanı
Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yatırım Finansman Menkul DeğerlerA.Ş. Global Menkul Değerler A.Ş. Piramit Menkul Kıymetler A.Ş.
Hisse Senedi
% 0,025 % 0,025 % 0,025 % 0,025
Kamu Borçlanma Senetleri
% 0,0125
Özel Sektör Borçlanma Senetleri
% 0,0125
BPP (günlük)
% 0
Ters Repo (O/N)
% 0,0015
Ters Repo (vadeli)
% 0,0015
VOB - Endeks Sözleşmesi
% 0,015
Ocak-Mart Nisan-Haziran Ocak-Haziran Temmuz-Eylül Ocak-Eylül Ekim-Aralık Ocak-Aralık
Ortaklığın Aracılık Hizmetleri İçin Ödediği Komisyonlar

Ortaklığın Aracılık Hizmetleri İçin Ödediği Komisyonlar

Yıl
2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020
Hisse Senedi İşlemleri İçin Ödenen Komisyon Tutarı (TL)
58.453 25.629 84.082 27.867 111.949 227.290 339.239
Kamu Borçlanma Senedi İşlemleri İçin Ödenen Komisyon Tutarı (TL)
44.088 46.702 90.790 48.814 139.604 48.200 187.804
Diğer İşlemler İçin Ödenen Komisyon Tutarı (TL)
0 0 0 1 1 164 165
Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL)
102.541 72.331 174.872 76.682 251.554 27.654 527.208
Ortalama Net Aktif Değer (TL)
55.633.070 65.244.366 60.246.492 79.262.287 66.618.806 82.539.085 70.708.997
Toplam Komisyon Tutarının Ortalama Net Aktif Değere Oranı (%)
% 0,1843 % 0,1109 % 0,2903 % 0,0967 % 0,3776 % 0,334 % 0,7456



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/902209


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KONYA 1.421,80 159.778.843 % 10,00  
PKENT 979,00 2.250.351 % 10,00  
TKURU 302,50 2.344.295 % 10,00  
FMIZP 157,40 80.072.845 % 9,99  
KSTUR 189,30 1.641.909 % 9,99  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 7,3635 7,3685 % -0,46  
Euro 8,9433 8,9523 % -0,53  
Sterlin 10,0317 10,0820 % -0,28  
Frank 8,2422 8,2918 % -0,77  
Riyal 1,9572 1,9670 % -0,53  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.847 1.847 -1,78  
Altın Gr. 436 436 -3,16  
Cumhuriyet 2.909 2.953 -41,00  
Tam 2.895 2.968 -39,78  
Yarım 1.399 1.436 -19,24  
Çeyrek 702 718 -9,63  
Gümüş.Ons 25,54 25,57 0,32  
Gümüş Gr. 6,03 6,04 0,04  
B. Petrol 55,50 55,50 -0,56  
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