***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Aracılık Hizmetleri İçin Ödenen Komisyonlar
08.04.2021 18:13
***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Aracılık Hizmetleri İçin Ödenen Komisyonlar )
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Türkçe
Aracılık Hizmetleri İçin Ödenen Komisyonlar
Bildirim İçeriği
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Açıklama
2021/1. Dönem Aracılık Hizmetleri İçin Ödenen Komisyonlar aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
(Şirketimizin Piramit Menkul Kıymetler A.Ş. ile hisse senedi işlemleri için geçerli komisyon oranı %0,025'dır. Aşağıda tabloda yeterli sütun bulunmadığından oran tabloda gösterilememiştir.)
Birinci Aracı Kuruluşun Unvanı İkinci Aracı Kuruluşun Unvanı Üçüncü Aracı Kuruluşun Unvanı Dördüncü Aracı Kuruluşun Unvanı
Komisyon Oranları (%)
Komisyon Oranları (%)
Aracı Kuruluşun Unvanı
Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yatırım Finansman Menkul DeğerlerA.Ş. Global Menkul Değerler A.Ş. Invest Az Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Hisse Senedi
% 0,025 % 0,025 % 0,025
Kamu Borçlanma Senetleri
% 0,0125
Özel Sektör Borçlanma Senetleri
% 0,0125
BPP (günlük)
% 0
Ters Repo (O/N)
% 0,0015 % 0,0015
Ters Repo (vadeli)
% 0,0015 % 0,0015
VOB - Endeks Sözleşmesi
% 0,015
Ocak-Mart Nisan-Haziran Ocak-Haziran Temmuz-Eylül Ocak-Eylül Ekim-Aralık Ocak-Aralık
Ortaklığın Aracılık Hizmetleri İçin Ödediği Komisyonlar
Ortaklığın Aracılık Hizmetleri İçin Ödediği Komisyonlar
Yıl
2021
Hisse Senedi İşlemleri İçin Ödenen Komisyon Tutarı (TL)
368.096
Kamu Borçlanma Senedi İşlemleri İçin Ödenen Komisyon Tutarı (TL)
51.346
Diğer İşlemler İçin Ödenen Komisyon Tutarı (TL)
728
Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL)
420.170
Ortalama Net Aktif Değer (TL)
84.824.333
Toplam Komisyon Tutarının Ortalama Net Aktif Değere Oranı (%)
% 0,4953
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/925587
BIST