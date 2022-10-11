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***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Aracılık Hizmetleri İçin Ödenen Komisyonlar

11.10.2022 18:25
***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Aracılık Hizmetleri İçin Ödenen Komisyonlar


***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Aracılık Hizmetleri İçin Ödenen Komisyonlar )

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Aracılık Hizmetleri İçin Ödenen Komisyonlar

Bildirim İçeriği

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Açıklama

2022/3. Dönem Aracılık Hizmetleri İçin Ödenen Komisyonlar aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
(Şirketimizin Marbaş Menkul Değerler A.Ş. ile hisse senedi işlemleri için geçerli komisyon oranı %0,025'dır. Aşağıda tabloda yeterli sütun bulunmadığından oran tabloda gösterilememiştir.) 

Birinci Aracı Kuruluşun Unvanı İkinci Aracı Kuruluşun Unvanı Üçüncü Aracı Kuruluşun Unvanı Dördüncü Aracı Kuruluşun Unvanı
Komisyon Oranları (%)

Komisyon Oranları (%)

Aracı Kuruluşun Unvanı
Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. Global Menkul Değerler A.Ş. A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Hisse Senedi
% 0,025 % 0,025 % 0,025 % 0,025
Kamu Borçlanma Senetleri
% 0,0125
Özel Sektör Borçlanma Senetleri
% 0,0125
BPP (günlük)
% 0
Ters Repo (O/N)
% 0,0015
Ters Repo (vadeli)
% 0,0015
VOB - Endeks Sözleşmesi
% 0,015
Ocak-Mart Nisan-Haziran Ocak-Haziran Temmuz-Eylül Ocak-Eylül Ekim-Aralık Ocak-Aralık
Ortaklığın Aracılık Hizmetleri İçin Ödediği Komisyonlar

Ortaklığın Aracılık Hizmetleri İçin Ödediği Komisyonlar

Yıl
2022 2022 2022 2022 2022
Hisse Senedi İşlemleri İçin Ödenen Komisyon Tutarı (TL)
136.963 81.057 218.022 72.900 290.922
Kamu Borçlanma Senedi İşlemleri İçin Ödenen Komisyon Tutarı (TL)
42.746 43.549 86.294 41.643 127.937
Diğer İşlemler İçin Ödenen Komisyon Tutarı (TL)
688 5.023 5.711 13.575 19.286
Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL)
180.397 129.629 310.027 128.118 438.145
Ortalama Net Aktif Değer (TL)
94.930.465 108.584.602 101.540.801 125.453.561 109.426.924
Toplam Komisyon Tutarının Ortalama Net Aktif Değere Oranı (%)
% 0,19 % 0,11938 % 0,30532 % 0,10212 % 0,4004



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1070919


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BNTAS 6,27 235.435.633 % 10,00  
HKTM 67,10 72.682.676 % 10,00  
KONTR 90,75 864.909.075 % 10,00  
DOKTA 40,50 46.432.653 % 9,99  
NTGAZ 26,88 160.262.729 % 9,98  
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Sterlin 20,5592 20,6623 % 0,38  
Frank 18,5638 18,6757 % 0,32  
Riyal 4,9292 4,9539 % 0,02  
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Altın Ons 1.671 1.671 2,75  
Altın Gr. 998 998 1,02  
Cumhuriyet 6.675 6.776 -37,00  
Tam 6.717 6.776 -5,00  
Yarım 3.273 3.313 -2,00  
Çeyrek 1.640 1.657 0,00  
Gümüş.Ons 19,37 19,39 -0,23  
Gümüş Gr. 11,56 11,58 -0,17  
B. Petrol 94,81 94,81 -1,38  
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