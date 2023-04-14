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***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Aracılık Hizmetleri İçin Ödenen Komisyonlar

14.04.2023 18:21
***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Aracılık Hizmetleri İçin Ödenen Komisyonlar


***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Aracılık Hizmetleri İçin Ödenen Komisyonlar )

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Aracılık Hizmetleri İçin Ödenen Komisyonlar

Bildirim İçeriği

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Açıklama

2023/1 Dönem Aracılık Hizmetleri İçin Ödenen Komisyonlar aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
(Şirketimizin Marbaş Menkul Değerler A.Ş. ile hisse senedi işlemleri için geçerli komisyon oranı %0,025'dır. Aşağıda tabloda yeterli sütun bulunmadığından oran tabloda gösterilememiştir.) 

Birinci Aracı Kuruluşun Unvanı İkinci Aracı Kuruluşun Unvanı Üçüncü Aracı Kuruluşun Unvanı Dördüncü Aracı Kuruluşun Unvanı
Komisyon Oranları (%)

Komisyon Oranları (%)

Aracı Kuruluşun Unvanı
Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. Global Menkul Değerler A.Ş. A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Hisse Senedi
% 0,025 % 0,025 % 0,025 % 0,025
Kamu Borçlanma Senetleri
% 0,0125
Özel Sektör Borçlanma Senetleri
% 0,0125
BPP (günlük)
% 0
Ters Repo (O/N)
% 0,0015
Ters Repo (vadeli)
% 0,0015
VOB - Endeks Sözleşmesi
% 0,015
Ocak-Mart Nisan-Haziran Ocak-Haziran Temmuz-Eylül Ocak-Eylül Ekim-Aralık Ocak-Aralık
Ortaklığın Aracılık Hizmetleri İçin Ödediği Komisyonlar

Ortaklığın Aracılık Hizmetleri İçin Ödediği Komisyonlar

Yıl
2023
Hisse Senedi İşlemleri İçin Ödenen Komisyon Tutarı (TL)
180.109
Kamu Borçlanma Senedi İşlemleri İçin Ödenen Komisyon Tutarı (TL)
18.427
Diğer İşlemler İçin Ödenen Komisyon Tutarı (TL)
21.183
Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL)
219.720
Ortalama Net Aktif Değer (TL)
174.779.352
Toplam Komisyon Tutarının Ortalama Net Aktif Değere Oranı (%)
% 0,12573



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1138816


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ARZUM 22,00 20.701.347 % 10,00  
IMASM 440,50 121.447.670 % 9,99  
BVSAN 63,85 388.365.525 % 9,99  
SKTAS 3,97 31.768.782 % 9,97  
CVKMD 127,00 3.102.356 % 9,96  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 19,3605 19,3667 % 0,25  
Euro 21,2769 21,3067 % -0,22  
Sterlin 23,9511 24,0712 % -0,77  
Frank 21,5412 21,6709 % -0,49  
Riyal 5,1469 5,1727 % 0,18  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 2.003 2.003 -36,87  
Altın Gr. 1.245 1.245 -23,56  
Cumhuriyet 8.793 8.926 104,00  
Tam 8.733 8.855 64,00  
Yarım 4.265 4.333 31,00  
Çeyrek 2.133 2.166 15,00  
Gümüş.Ons 25,36 25,39 -0,45  
Gümüş Gr. 15,75 15,77 -0,29  
B. Petrol 86,50 86,50 0,41  
Seans Raporu 18:05
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