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***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

03.07.2020 14:49
GÜNCEL HABERLER



***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
27/03/2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Reform Bağımsız Denetim A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2020-31.12.2020
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
03.07.2020
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar

Yönetim Kurulu tarafından 27.03.2020 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile 2020 yılı faaliyet ve hesaplarının incelenmesi hususunda Reform Bağımsız Denetim A.Ş.'nin seçimi,  03.07.2020 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında ortakların onayına sunulmuş olup, oybirliği ile kabul edilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/854376


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DOBUR 14,60 2.466.391 % 9,94  
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Frank 7,2288 7,2723 % 0,11  
Riyal 1,8256 1,8348 % 0,22  
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Altın Ons 1.775 1.776 0,30  
Altın Gr. 392 392 0,77  
Cumhuriyet 2.601 2.640 6,00  
Tam 2.615 2.626 5,30  
Yarım 1.270 1.285 2,50  
Çeyrek 635 643 1,30  
Gümüş.Ons 18,01 18,04 0,08  
Gümüş Gr. 3,98 3,98 0,02  
B. Petrol 42,56 42,56 -0,58  
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