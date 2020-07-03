***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
03.07.2020 14:49
***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
27/03/2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Reform Bağımsız Denetim A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2020-31.12.2020
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
03.07.2020
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Yönetim Kurulu tarafından 27.03.2020 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile 2020 yılı faaliyet ve hesaplarının incelenmesi hususunda Reform Bağımsız Denetim A.Ş.'nin seçimi, 03.07.2020 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında ortakların onayına sunulmuş olup, oybirliği ile kabul edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/854376
BIST
16:05115.683
En Yüksek
|Değişim
|: -1,05%
|| -1.224,66
|Açılış
|: 117.316
|
|Önceki Kapanış
|: 116.908
|
117.391
En Düşük
115.580
16:056,8707
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0179
|Açılış
|: 6,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8700
|
6,9035
En Düşük
6,8453
16:057,7187
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0151
|Açılış
|: 7,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7400
|
7,7630
En Düşük
7,6844
16:05392,19
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,86
|Açılış
|: 392,19
|
|Önceki Kapanış
|: 391,33
|
394,04
En Düşük
390,51
BIST En Aktif Hisseler
|ISBIR
|1.430,00
|1.489.839
|% 10,00
|
|KUTPO
|38,84
|43.976.579
|% 9,97
|
|DOBUR
|14,60
|2.466.391
|% 9,94
|
|MARKA
|2,66
|51.370.027
|% 9,92
|
|ORMA
|5,90
|382.886
|% 9,87
|
|CMBTN
|63,25
|18.986.821
|% -9,19
|
|EGCYO
|1,24
|351.840
|% -7,46
|
|BMELK
|5,51
|285.614
|% -6,61
|
|EKIZ
|9,55
|854.075
|% -5,54
|
|EGCEY
|1,12
|281.896
|% -5,08
|
|THYAO
|11,89
|785.608.039
|% -3,02
|
|KARSN
|3,46
|726.106.926
|% 4,85
|
|GARAN
|8,20
|624.939.365
|% -1,91
|
|ODAS
|2,61
|623.153.968
|% 2,35
|
|KRDMD
|3,16
|550.970.970
|% -2,47
|
|SKBNK
|1,56
|457.925.772
|% 4,00
|
|IEYHO
|1,05
|313.700.434
|% 2,94
|
|EKGYO
|2,04
|545.440.086
|% -1,45
|
|ALBRK
|1,78
|435.629.755
|% 1,14
|
|ODAS
|2,61
|623.153.968
|% 2,35
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5292
|8,5720
|% 0,11
|
|Frank
|7,2288
|7,2723
|% 0,11
|
|Riyal
|1,8256
|1,8348
|% 0,22
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.775
|1.776
|0,30
|
|Altın Gr.
|392
|392
|0,77
|
|Cumhuriyet
|2.601
|2.640
|6,00
|
|Tam
|2.615
|2.626
|5,30
|
|Yarım
|1.270
|1.285
|2,50
|
|Çeyrek
|635
|643
|1,30
|
|Gümüş.Ons
|18,01
|18,04
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|3,98
|3,98
|0,02
|
|B. Petrol
|42,56
|42,56
|-0,58
|
Seans Raporu
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16:20KUYAS
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