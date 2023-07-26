***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
26.07.2023 18:31
***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
05.07.2023 -24.04.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Yeditepe Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2023-31.12.2023
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
05.07.2023
Tescil Tarihi
26.07.2023
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
26.07.2023 - 10879
Açıklamalar
2023 yılı faaliyet dönemi için Bağımsız denetim şirketi olarak Yeditepe Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.'nin belirlenmesine ilişkin alınan Genel Kurul kararı 26.07.2023 tarihinde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmiştir.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1175555
BIST
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18:056.744
En Düşük
|Değişim
|: 2,10%
|| 138,82
|Açılış
|: 6.606
|
|Önceki Kapanış
|: 6.605
|
6.583
En Yüksek
6.744
18:0526,9328
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0134
|Açılış
|: 27,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 27,0000
|
27,1049
En Düşük
26,8400
18:0529,7923
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0699
|Açılış
|: 29,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,8000
|
29,8926
En Düşük
29,6578
18:051.703,38
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 3,05
|Açılış
|: 1.702,84
|
|Önceki Kapanış
|: 1.700,33
|
1.713,14
En Düşük
1.695,88
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PASEU
|49,50
|562.837.215
|% 10,00
|
|EMKEL
|23,76
|108.544.596
|% 10,00
|
|KONYA
|4.224,00
|326.264.032
|% 10,00
|
|CMBTN
|668,90
|114.200.901
|% 10,00
|
|GSDHO
|4,51
|486.081.761
|% 10,00
|
|BURCE
|155,10
|694.014.499
|% -9,98
|
|MARKA
|12,94
|28.843.388
|% -6,44
|
|ADEL
|279,00
|188.168.897
|% -6,41
|
|ULUSE
|194,50
|244.465.840
|% -5,58
|
|LUKSK
|54,25
|14.605.467
|% -5,16
|
|ASTOR
|103,00
|10.442.663.405
|% 3,00
|
|YKBNK
|12,73
|9.331.070.472
|% -4,79
|
|THYAO
|224,10
|6.994.894.896
|% 3,13
|
|KOZAL
|28,04
|6.848.268.426
|% 9,96
|
|ASELS
|74,30
|5.566.334.153
|% 4,80
|
|YKBNK
|12,73
|9.331.070.472
|% -4,79
|
|EKGYO
|8,32
|2.665.071.722
|% 1,59
|
|KOZAL
|28,04
|6.848.268.426
|% 9,96
|
|ODAS
|10,84
|2.312.983.586
|% 9,94
|
|CANTE
|17,64
|3.736.737.398
|% 2,50
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9268
|26,9328
|% 0,05
|
|Euro
|29,7813
|29,7923
|% 0,24
|
|Sterlin
|34,6405
|34,8143
|% 0,07
|
|Frank
|31,0362
|31,2231
|% 0,03
|
|Riyal
|7,1548
|7,1907
|% -0,03
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.968
|1.969
|3,68
|
|Altın Gr.
|1.704
|1.705
|4,20
|
|Cumhuriyet
|11.377
|11.549
|80,00
|
|Tam
|11.117
|11.227
|55,00
|
|Yarım
|5.550
|5.640
|28,00
|
|Çeyrek
|2.783
|2.820
|14,00
|
|Gümüş.Ons
|24,78
|24,81
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|21,46
|21,49
|0,12
|
|B. Petrol
|82,84
|82,84
|-0,41
|