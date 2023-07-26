***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi05.07.2023 -24.04.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıYeditepe Bağımsız Denetim ve YMM A.ŞHangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği01.01.2023-31.12.2023Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi05.07.2023Tescil Tarihi26.07.2023Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su26.07.2023 - 10879Açıklamalar2023 yılı faaliyet dönemi için Bağımsız denetim şirketi olarak Yeditepe Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.'nin belirlenmesine ilişkin alınan Genel Kurul kararı 26.07.2023 tarihinde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmiştir.Saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1175555BIST