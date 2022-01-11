***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Dışarıdan Sağlanan Hizmetler ve Personel İçin Ödenen Komisyon ve Ücretler
11.01.2022 18:16
***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Dışarıdan Sağlanan Hizmetler ve Personel İçin Ödenen Komisyon ve Ücretler )
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Türkçe
Dışarıdan Sağlanan Hizmetler ve Personel İçin Ödenen Komisyon ve Ücretler
Dışarıdan Sağlanan Hizmetler ve Personel İçin Ödenen Komisyon ve Ücretler
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Açıklama
2021/4. Dönem Dışardan Sağlanan Hizmetler ve Personel İçin Ödenen Komisyon ve Ücretler.
Ocak-Mart Nisan-Haziran Ocak-Haziran Temmuz-Eylül Ocak-Eylül Ekim-Aralık Ocak-Aralık
Ortaklığın Dışarıdan Sağlanan Hizmetler ve Personel İçin Ödediği Komisyon ve Ücretler
Dönem
2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021
Portföy Yönetimi Hizmeti Alınan Kuruluşun Unvanı
Metro Portföy Yönetimi A.Ş. Metro Portföy Yönetimi A.Ş. Metro Portföy Yönetimi A.Ş. Metro Portföy Yönetimi A.Ş. Metro Portföy Yönetimi A.Ş. Metro Portföy Yönetimi A.Ş. Metro Portföy Yönetimi A.Ş.
Portföy Yönetimi Hizmeti İçin Ödenen Tutar (TL)
219689,46 215907,64 435597,1 222781,01 658378,11 230045,63 888423,74
Muhasebe, Operasyon ve Risk Yönetim Sistemleri Gibi Hizmetlerin Alındığı Kuruluşun Unvanı
Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Muhasebe, Operasyon ve Risk Yönetim Sistemleri Gibi Hizmetler İçin Ödenen Tutar (TL)
6300 6300 12600 6300 18900 6300 25200
Ortalama Net Aktif Değer (TL)
84824333,37 82492252,14 83676801,33 84175012,12 83837514,49 87133826,95 84691141,22
Ortaklığa Dışarıdan Sağlanan Hizmetler ve Personel İçin Ödenen Toplam Komisyon ve Ücretlerin Ortalama Net Aktif Değere Oranı (%)
% 0,26642 % 0,26937 % 0,53563 % 0,27215 % 0,80785 % 0,27124 % 1,07877
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/992811
BIST