***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Dışarıdan Sağlanan Hizmetler ve Personel İçin Ödenen Komisyon ve Ücretler
13.01.2023 18:22
***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Dışarıdan Sağlanan Hizmetler ve Personel İçin Ödenen Komisyon ve Ücretler )
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Türkçe
Dışarıdan Sağlanan Hizmetler ve Personel İçin Ödenen Komisyon ve Ücretler
Dışarıdan Sağlanan Hizmetler ve Personel İçin Ödenen Komisyon ve Ücretler
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Hayır (No)
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Açıklama
01.01.2022- 31.12.2022 Dönemine ait Dışardan Sağlanan Hizmetler ve Personel İçin Ödenen Komisyon ve Ücretler
(*) Portföy Yönetimi Çerçeve Sözleşmesinin 7.Maddesi gereği olarak 2022 yılı dönemi sonunda vergiler dahil 1.140.000,00 TL tutarında performans komisyonu, portföy yönetim şirketine ödenmiştir.
Ocak-Mart Nisan-Haziran Ocak-Haziran Temmuz-Eylül Ocak-Eylül Ekim-Aralık Ocak-Aralık
Ortaklığın Dışarıdan Sağlanan Hizmetler ve Personel İçin Ödediği Komisyon ve Ücretler
Dönem
2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022
Portföy Yönetimi Hizmeti Alınan Kuruluşun Unvanı
Metro Portföy Yönetimi A.Ş. Metro Portföy Yönetimi A.Ş. Metro Portföy Yönetimi A.Ş. Metro Portföy Yönetimi A.Ş. Metro Portföy Yönetimi A.Ş. Metro Portföy Yönetimi A.Ş. Metro Portföy Yönetimi A.Ş.
Portföy Yönetimi Hizmeti İçin Ödenen Tutar (TL)
245621,27 284295,83 529917,1 328826,71 858743,9 1588080,34 2446824,24
Yatırım Danışmanlığı Hizmeti Alınan Kuruluşun Unvanı
- - - - - - -
Muhasebe, Operasyon ve Risk Yönetim Sistemleri Gibi Hizmetlerin Alındığı Kuruluşun Unvanı
Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş
Muhasebe, Operasyon ve Risk Yönetim Sistemleri Gibi Hizmetler İçin Ödenen Tutar (TL)
6300 6300 12600 15750 28350 15750 44100
İç Kontrolden Sorumlu Personel Tedarik Edilen Kuruluşun Unvanı
- - - - - - -
Ortalama Net Aktif Değer (TL)
94930464,82 108584602 101540801,08 125453561,05 109426924,05 170423837,56 125276515,75
Ortaklığa Dışarıdan Sağlanan Hizmetler ve Personel İçin Ödenen Toplam Komisyon ve Ücretlerin Ortalama Net Aktif Değere Oranı (%)
% 0,26537 % 0,26762 % 0,53428 % 0,27466 % 0,81067 % 0,94108 % 1,98834
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1102285
BIST