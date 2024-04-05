***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Dışarıdan Sağlanan Hizmetler ve Personel İçin Ödenen Komisyon ve Ücretler









***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Dışarıdan Sağlanan Hizmetler ve Personel İçin Ödenen Komisyon ve Ücretler )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeDışarıdan Sağlanan Hizmetler ve Personel İçin Ödenen Komisyon ve ÜcretlerDışarıdan Sağlanan Hizmetler ve Personel İçin Ödenen Komisyon ve ÜcretlerYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Açıklama2024/1. Dönem Dışardan Sağlanan Hizmetler ve Personel İçin Ödenen Komisyon ve Ücretler.Ocak-Mart Nisan-Haziran Ocak-Haziran Temmuz-Eylül Ocak-Eylül Ekim-Aralık Ocak-AralıkOrtaklığın Dışarıdan Sağlanan Hizmetler ve Personel İçin Ödediği Komisyon ve ÜcretlerDönem2024Portföy Yönetimi Hizmeti Alınan Kuruluşun UnvanıMetro Portföy Yönetimi A.ŞPortföy Yönetimi Hizmeti İçin Ödenen Tutar (TL)726847,85Yatırım Danışmanlığı Hizmeti Alınan Kuruluşun UnvanıMuhasebe, Operasyon ve Risk Yönetim Sistemleri Gibi Hizmetlerin Alındığı Kuruluşun UnvanıMetro Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Muhasebe, Operasyon ve Risk Yönetim Sistemleri Gibi Hizmetler İçin Ödenen Tutar (TL)36000İç Kontrolden Sorumlu Personel Tedarik Edilen Kuruluşun UnvanıOrtalama Net Aktif Değer (TL)276922182,26Ortaklığa Dışarıdan Sağlanan Hizmetler ve Personel İçin Ödenen Toplam Komisyon ve Ücretlerin Ortalama Net Aktif Değere Oranı (%)% 0,27547http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1268775BIST