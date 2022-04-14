***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)
14.04.2022 18:16
***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Açıklamalar
01.01.2022-31.03.2022 Dönemi Faaliyet Raporu ekte pdf olarak verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1020792
BIST
18:052.475
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 14,98
|Açılış
|: 2.481
|
|Önceki Kapanış
|: 2.460
|
2.485
En Düşük
2.462
18:0514,6283
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0341
|Açılış
|: 14,6250
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6030
|
14,6368
En Düşük
14,5748
18:0515,8585
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -0,0554
|Açılış
|: 15,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8100
|
15,9942
En Düşük
15,7510
18:05926,59
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -1,69
|Açılış
|: 926,59
|
|Önceki Kapanış
|: 928,28
|
930,91
En Düşük
922,36
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ASUZU
|89,10
|68.880.237
|% 10,00
|
|IHAAS
|15,40
|14.203.462
|% 10,00
|
|EKGYO
|2,98
|2.559.643.620
|% 9,96
|
|ESCAR
|34,00
|95.316.888
|% 9,96
|
|MANAS
|22,12
|46.445.518
|% 9,94
|
|KENT
|193,20
|2.166.283
|% -9,97
|
|ISGYO
|12,04
|8.819.589
|% -9,95
|
|ISKUR
|1.050.493,90
|1.050.494
|% -9,56
|
|GZNMI
|31,50
|14.750.492
|% -8,43
|
|YYAPI
|1,09
|33.758.159
|% -8,40
|
|THYAO
|37,26
|4.907.893.472
|% 0,76
|
|GARAN
|13,69
|3.125.524.033
|% 0,37
|
|EKGYO
|2,98
|2.559.643.620
|% 9,96
|
|AKBNK
|9,25
|2.104.585.598
|% 2,89
|
|SISE
|17,35
|1.877.748.807
|% -0,06
|
|EKGYO
|2,98
|2.559.643.620
|% 9,96
|
|TSKB
|1,84
|843.950.136
|% 8,88
|
|ODAS
|2,30
|859.630.334
|% 0,88
|
|YKBNK
|5,14
|1.677.561.765
|% 2,19
|
|DOHOL
|3,86
|1.057.794.027
|% 1,05
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6241
|14,6283
|% 0,23
|
|Euro
|15,8291
|15,8585
|% -0,35
|
|Sterlin
|19,0434
|19,1389
|% -0,21
|
|Frank
|15,4672
|15,5604
|% -0,52
|
|Riyal
|3,8892
|3,9087
|% 0,24
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.967
|1.967
|-10,62
|
|Altın Gr.
|927
|927
|-1,38
|
|Cumhuriyet
|6.132
|6.225
|-9,00
|
|Tam
|6.108
|6.260
|-6,46
|
|Yarım
|2.952
|3.028
|-3,12
|
|Çeyrek
|1.481
|1.514
|-1,56
|
|Gümüş.Ons
|25,41
|25,43
|-0,33
|
|Gümüş Gr.
|11,99
|12,00
|-0,09
|
|B. Petrol
|108
|108
|-0,99
|
Seans Raporu
18:05
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