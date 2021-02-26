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***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı

26.02.2021 18:51



***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

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Türkçe
Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
26/02/2021
Karar Sayısı
2021/5
SPK'nın İlgili Tebliği Çerçevesinde Hazırlanan Sorumluluk Beyanı

FAALİYET RAPORU ve KURUMSAL YÖNETİM RAPORLARININ  KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN
KARAR TARİHİ: 26.02.2021
KARAR SAYISI : 2021/5
SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN "SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ"NİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI
Kurumumuzun 01.01.2020 - 31.12.2020 dönemine ilişkin faaliyet raporu ve kurumsal yönetim raporlarının tarafımızca incelendiğini, a)
Görev ve Sorumluluk alanlarımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, faaliyet raporunun ve kurumsal yönetim raporlarının önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini, b)
Görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, yürürlükteki tebliğlere göre hazırlanmış faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını, işletmenin finansal durumunu , karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını, c)
Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF) ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF) tarafımızca kabul edildiğini,  d)
Beyan ederiz. Saygılarımızla Fatma ÖZTÜRK GÜMÜŞSU Ali ARSLAN        Yusuf Murat ZELEF
Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Üyesi   Genel Müdür




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913501


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Tam 2.777 2.848 32,91  
Yarım 1.342 1.377 15,92  
Çeyrek 673 689 7,96  
Gümüş.Ons 26,34 26,37 -1,00  
Gümüş Gr. 6,30 6,31 -0,17  
B. Petrol 65,18 65,18 -0,94  
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