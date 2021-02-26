***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı









***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı )Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayanİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet Raporu Sorumluluk BeyanıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiFaaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve SayısıYönetim Kurulu Karar Tarihi26/02/2021Karar Sayısı2021/5SPK'nın İlgili Tebliği Çerçevesinde Hazırlanan Sorumluluk BeyanıFAALİYET RAPORU ve KURUMSAL YÖNETİM RAPORLARININ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUNKARAR TARİHİ: 26.02.2021KARAR SAYISI : 2021/5SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN "SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ"NİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANIKurumumuzun 01.01.2020 - 31.12.2020 dönemine ilişkin faaliyet raporu ve kurumsal yönetim raporlarının tarafımızca incelendiğini, a)Görev ve Sorumluluk alanlarımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, faaliyet raporunun ve kurumsal yönetim raporlarının önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini, b)Görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, yürürlükteki tebliğlere göre hazırlanmış faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını, işletmenin finansal durumunu , karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını, c)Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF) ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF) tarafımızca kabul edildiğini, d)Beyan ederiz. Saygılarımızla Fatma ÖZTÜRK GÜMÜŞSU Ali ARSLAN Yusuf Murat ZELEFYönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Üyesi Genel Müdürhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913501BIST