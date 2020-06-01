***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat8 109.994.163 68.327.355Satışların Maliyeti8 -115.309.581 -68.367.279TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)-5.315.418 -39.924BRÜT KAR (ZARAR)-5.315.418 -39.924Genel Yönetim Giderleri-445.060 -363.898Pazarlama Giderleri-114.221 -63.052Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler9 4.973 3.454Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler9 0 0ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-5.869.726 -463.420Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0 0Yatırım Faaliyetlerinden Giderler0 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-5.869.726 -463.420Finansman Giderleri0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-5.869.726 -463.420Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri0 0Dönem Vergi (Gideri) Geliri0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)11 -5.869.726 -463.420DÖNEM KARI (ZARARI)-5.869.726 -463.420Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-5.869.726 -463.420Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) -0,28000000 -0,02000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-567.753 1.404.461Dönem Karı (Zararı)-5.869.726 -463.420Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-5.869.726 -463.420Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler3.513.226 -260.332Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler7.645 7.645Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler3.549.426 -53.175Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler0 0Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler3.549.426 -53.175Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler2.633 3.515Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler8.186 3.515Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler-5.553 0Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-46.478 -218.317Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler0 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler1.788.747 2.128.213Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)0 0Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler2.061.779 -82.536İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)2.061.779 -82.536Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler0 0İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)0 0Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-22.890 -16.146Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-236.917 2.229.870İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-61.773 777İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-175.144 2.229.093Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)-5.867 -3.437Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-6.025 -570İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)0 0İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-6.025 -570İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-1.333 1.032Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-1.333 1.032Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-567.753 1.404.461YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI4.226.803 -8.397.592Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları4.226.803 -8.397.592FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI34.880 193.647Alınan Faiz34.880 193.647Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)3.693.930 -6.799.484NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)3.693.930 -6.799.484DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ41.361.607 18.572.553DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ45.055.537 11.773.069Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 45.067.135 41.361.607Finansal Yatırımlar5 5.830.811 13.607.040Ticari Alacaklar6 0 2.061.779İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6-12 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 0 2.061.779Diğer Alacaklar10 10İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar10 10Peşin Ödenmiş Giderler27.374 4.484İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler0 0İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler27.374 4.484Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar0 0Diğer Dönen Varlıklar2.100 767ARA TOPLAM50.927.430 57.035.687TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR50.927.430 57.035.687DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar54.323 60.093Mobilya ve Demirbaşlar54.323 60.093Maddi Olmayan Duran Varlıklar35.341 37.216Bilgisayar Yazılımları35.341 37.216TOPLAM DURAN VARLIKLAR89.664 97.309TOPLAM VARLIKLAR51.017.094 57.132.996KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar6 49.887 286.804İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6-12 49.318 111.091İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 569 175.713Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar9.578 15.445Diğer Borçlar5.931 11.956İlişkili Taraflara Diğer Borçlar0 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar5.931 11.956Kısa Vadeli Karşılıklar6.138 7.740Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar6.138 2.187Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar0 5.553ARA TOPLAM71.534 321.945TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER71.534 321.945UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar36.172 19.273Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar36.172 19.273TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER36.172 19.273TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER107.706 341.218ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar50.909.388 56.791.778Ödenmiş Sermaye7 21.000.000 21.000.000Sermaye Düzeltme Farkları7 1.372.944 1.372.944Paylara İlişkin Primler (İskontolar)134.454 134.454Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-9.104 3.560Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-9.104 3.560Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-9.104 3.560Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler7 2.508.902 2.508.902Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları7 31.771.918 18.203.512Net Dönem Karı veya Zararı-5.869.726 13.568.406TOPLAM ÖZKAYNAKLAR50.909.388 56.791.778TOPLAM KAYNAKLAR51.017.094 57.132.996Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler21.000.000 1.372.944 134.454 -4.395 2.508.902 21.362.508 -3.158.996 43.215.417 43.215.417Transferler-3.158.996 3.158.996 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-189 -463.420 -463.609 -463.609Dönem Sonu Bakiyeler21.000.000 1.372.944 134.454 -4.584 2.508.902 18.203.512 -463.420 42.751.808 42.751.808Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler21.000.000 1.372.944 134.454 3.560 2.508.902 18.203.512 13.568.406 56.791.778 56.791.778Transferler13.568.406 -13.568.406 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-12.664 -5.869.726 -5.882.390 -5.882.390Dönem Sonu Bakiyeler21.000.000 1.372.944 134.454 -9.104 2.508.902 31.771.918 -5.869.726 50.909.388 50.909.388Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)-5.869.726 -463.420DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-12.664 -189Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-12.664 -189Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-12.664 -189TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-5.882.390 -463.609Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-5.882.390 -463.609http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/848277BIST