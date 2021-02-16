***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat15 644.210.135 210.006.852Satışların Maliyeti15 -632.571.631 -194.485.635TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)11.638.504 15.521.217BRÜT KAR (ZARAR)11.638.504 15.521.217Genel Yönetim Giderleri16 -2.342.418 -1.718.809Pazarlama Giderleri16 -605.436 -248.316Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler17 16.265 14.314Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler17 0 0ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)8.706.915 13.568.406Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0 0Yatırım Faaliyetlerinden Giderler0 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)8.706.915 13.568.406SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)8.706.915 13.568.406Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri0 0Dönem Vergi (Gideri) Geliri0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)8.706.915 13.568.406DÖNEM KARI (ZARARI)8.706.915 13.568.406Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları8.706.915 13.568.406Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 19 0,28000000 0,65000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI7.817.490 5.711.878Dönem Karı (Zararı)8.706.915 13.568.406Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)8.706.915 13.568.406Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-2.774.889 -6.055.624Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler16 30.508 30.578Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-2.545.606 -5.492.790Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler0 0Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-2.545.606 -5.492.790Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler25.681 18.660Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler29.831 13.107Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler-4.150 5.553Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan (Gelirler) Giderler ile İlgili Düzeltmeler-136.840 -93.834Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-148.632 -518.238Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler0 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler7 1.885.464 -1.800.904Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)6 0 0Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-24.226.370 -1.808.125İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)6 -24.226.370 -1.808.125Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler7 -2.784 0İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-2.784 0Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)12 4.484 3.024Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler6 26.114.413 -8.005İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)6 2.524 70.165İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)6 26.111.889 -78.170Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)-3.494 1.126Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-1.552 10.548İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)0 0İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-1.552 10.548İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler767 528Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)767 528Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları7.817.490 5.711.878YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-21.740.331 17.076.630Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları-22.013.471 16.465.104Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-2.999 0Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları8 -2.999 0Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9 0 0Alınan Temettüler136.840 93.834Alınan Faiz139.299 517.692FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI18.533.950 0Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri21.205.929 0Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri21.205.929 0Ödenen Temettüler-2.671.979 0Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)4.611.109 22.788.508Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi0 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)4.611.109 22.788.508DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ41.348.884 18.560.376DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ45.959.993 41.348.884Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 45.982.049 41.361.607Finansal Yatırımlar5 38.166.117 13.607.040Ticari Alacaklar6 26.288.149 2.061.779İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6-20 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 26.288.149 2.061.779Diğer Alacaklar7 2.794 10İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar7 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 2.794 10Peşin Ödenmiş Giderler12 0 4.484İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler12 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler12 0 4.484Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar0 0Diğer Dönen Varlıklar13 0 767ARA TOPLAM110.439.109 57.035.687TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR110.439.109 57.035.687DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar8 39.938 60.093Mobilya ve Demirbaşlar39.938 60.093Maddi Olmayan Duran Varlıklar9 29.862 37.216Bilgisayar Yazılımları29.862 37.216TOPLAM DURAN VARLIKLAR69.800 97.309TOPLAM VARLIKLAR110.508.909 57.132.996KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar6 26.401.217 286.804İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6-20 113.615 111.091İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 26.287.602 175.713Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar11 11.951 15.445Diğer Borçlar10.404 11.956İlişkili Taraflara Diğer Borçlar0 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar10.404 11.956Kısa Vadeli Karşılıklar10 13.286 7.740Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar11.883 2.187Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar1.403 5.553ARA TOPLAM26.436.858 321.945TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER26.436.858 321.945UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar10 45.645 19.273Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar45.645 19.273TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER45.645 19.273TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER26.482.503 341.218ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar84.026.406 56.791.778Ödenmiş Sermaye14 42.000.000 21.000.000Sermaye Düzeltme Farkları14 1.372.944 1.372.944Paylara İlişkin Primler (İskontolar)340.383 134.454Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-2.677 3.560Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-2.677 3.560Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-2.677 3.560Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler14 3.180.913 2.508.902Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları14 28.427.928 18.203.512Net Dönem Karı veya Zararı8.706.915 13.568.406TOPLAM ÖZKAYNAKLAR84.026.406 56.791.778TOPLAM KAYNAKLAR110.508.909 57.132.996Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler21.000.000 1.372.944 134.454 -4.395 2.508.902 21.362.508 -3.158.996 43.215.417 43.215.417Transferler-3.158.996 3.158.996 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)7.955 13.568.406 13.576.361 13.576.361Dönem Sonu Bakiyeler21.000.000 1.372.944 134.454 3.560 2.508.902 18.203.512 13.568.406 56.791.778 56.791.778Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler21.000.000 1.372.944 134.454 3.560 2.508.902 18.203.512 13.568.406 56.791.778 56.791.778Transferler672.011 12.896.395 -13.568.406 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-6.237 8.706.915 8.700.678 8.700.678Sermaye Arttırımı21.000.000 205.929 21.205.929 21.205.929Kar Payları-2.671.979 -2.671.979 -2.671.979Dönem Sonu Bakiyeler42.000.000 1.372.944 340.383 -2.677 3.180.913 28.427.928 8.706.915 84.026.406 84.026.406Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)8.706.915 13.568.406DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-6.237 7.955Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-6.237 7.955Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-6.237 7.955TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)8.700.678 13.576.361Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları8.700.678 13.576.361http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910128BIST