***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat8 845.795.046 212.656.952 45.517.854 53.417.776Satışların Maliyeti8 -844.846.211 -205.315.266 -44.413.482 -49.303.902TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)948.835 7.341.686 1.104.372 4.113.874BRÜT KAR (ZARAR)948.835 7.341.686 1.104.372 4.113.874Genel Yönetim Giderleri-1.637.643 -1.576.256 -514.806 -520.753Pazarlama Giderleri-684.189 -305.103 -105.358 -100.734Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler9 11.616 12.314 3.733 3.856Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler9 0 0 0 0ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-1.361.381 5.472.641 487.941 3.496.243Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0 0 0 0Yatırım Faaliyetlerinden Giderler0 0 -1.361.381 5.472.641 487.941 3.496.243Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri0 0 0 0Dönem Vergi (Gideri) Geliri0 0 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)11 -1.361.381 5.472.641 487.941 3.496.243DÖNEM KARI (ZARARI)-1.361.381 5.472.641 487.941 3.496.243Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları-1.361.381 5.472.641 487.941 3.496.243Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) -0,03000000 0,13000000 0,01000000 0,08000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI9.391.491 7.631.703Dönem Karı (Zararı)-1.361.381 5.472.641Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-1.361.381 5.472.641Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler6.637.374 -3.273.972Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler19.169 15.289Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler6.761.033 -3.190.941Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler6.761.033 -3.190.941Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler19.093 15.974Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler20.496 21.527Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler-1.403 -5.553Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-161.921 -114.294İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler4.115.498 5.433.034Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler17.556.721 353.056İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)17.556.721 353.056Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler2.239 -2.784İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)2.239 -2.784Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-29.709 -10.227Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-15.059.188 2.430.068İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-38.052 -40.202İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-15.021.136 2.470.270Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)1.362 -3.866Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.644.073 2.669.568İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)1.652.956 2.671.995İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-8.883 -2.427İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler0 -2.781Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)0 -2.781Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları9.391.491 7.631.703YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-10.188.644 -15.519.928Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları-10.188.644 -15.519.928FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-1.512.691 18.631.247Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 21.205.929Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 21.205.929Ödenen Temettüler-1.652.956 -2.671.979Alınan Faiz140.265 97.297YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-2.309.844 10.743.022NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-2.309.844 10.743.022DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ45.982.049 41.361.607DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ43.672.205 52.104.629Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 43.693.861 45.982.049Finansal Yatırımlar5 41.593.728 38.166.117Ticari Alacaklar6 8.731.428 26.288.149İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 er Alacaklar555 2.794Peşin Ödenmiş Giderler29.322 0İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler29.322 0ARA TOPLAM94.048.894 110.439.109TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR94.048.894 110.439.109DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar5 0 0Maddi Duran Varlıklar23.149 39.938Mobilya ve Demirbaşlar23.149 39.938Maddi Olmayan Duran Varlıklar27.482 29.862Bilgisayar Yazılımları27.482 29.862Peşin Ödenmiş Giderler387 0TOPLAM DURAN VARLIKLAR51.018 69.800TOPLAM VARLIKLAR94.099.912 110.508.909KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar6 11.342.029 26.401.217İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6-12 75.563 113.615İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 11.266.466 26.287.602Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar13.313 11.951Diğer Borçlar1.654.477 10.404İlişkili Taraflara Diğer Borçlar1.652.956 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar1.521 10.404Kısa Vadeli Karşılıklar11.378 13.286Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar11.378 11.883Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar0 1.403ARA TOPLAM13.021.197 26.436.858TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER13.021.197 26.436.858UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar69.990 45.645Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar69.990 45.645TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER69.990 45.645TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER-6.021 -2.677Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler7 3.623.050 3.180.913Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları7 35.039.750 28.427.928Net Dönem Karı veya Zararı-1.361.381 8.706.915TOPLAM ÖZKAYNAKLAR81.008.725 84.026.406TOPLAM KAYNAKLAR94.099.91Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler21.000.000 1.372.944 134.454 3.560 2.508.902 18.203.512 13.568.406 56.791.778 56.791.778Transferler672.011 12.896.395 -13.568.406 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-4.698 5.472.641 5.467.943 5.467.943Sermaye Arttırımı21.000.000 205.929 21.205.929 21.205.929Kar Payları-2.671.979 -2.671.979 -2.671.979Dönem Sonu Bakiyeler42.000.000 1.372.944 340.383 -1.138 3.180.913 28.427.928 5.472.641 80.793.671 80.793.671Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler42.000.000 1.372.944 340.383 -2.677 3.180.913 28.427.928 8.706.915 84.026.406 84.026.406Transferler442.137 8.264.778 -8.706.915 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-3.344 -1.361.381 -1.364.725 -1.364.725Kar Payları-1.652.956 -1.652.956 Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)-1.361.381 5.472.641 487.941 3.496.243DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-3.344 -4.698 4.602 4.459Tanım 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-3.344 -4.698 4.602 4.459TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-1.364.725 5.467.943 492.543 3.500.702Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları-1.364.725 5.467.943 492.543 3.500.702http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972947BIST