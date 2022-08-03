***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat8 412.649.184 800.277.192 156.018.277 107.029.042Satışların Maliyeti8 -399.350.863 -800.432.729 -149.125.988 -106.199.775TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)13.298.321 -155.537 6.892.289 829.267BRÜT KAR (ZARAR)13.298.321 -155.537 6.892.289 829.267Genel Yönetim Giderleri-1.381.568 -1.122.837 -778.368 -538.925Pazarlama Giderleri-275.885 -578.831 -116.637 -130.898Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler9 8.813 7.883 5.945 4.273Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler9 0 0 0 0ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)11.649.681 -1.849.322 6.003.229 163.717FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)11.649.681 -1.849.322 6.003.229 163.717SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)11.649.681 -1.849.322 6.003.229 163.717SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)11.649.681 -1.849.322 6.003.229 163.717DÖNEM KARI (ZARARI)11.649.681 -1.849.322 6.003.229 163.717Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları11.649.681 -1.849.322 6.003.229 163.717Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç/Kayıp 11 0,28000000 -0,04000000 0,14000000 0,00000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI12.565.463 1.347.636Dönem Karı (Zararı)11.649.681 -1.849.322Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)11.649.681 -1.849.322Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler1.871.348 3.260.965Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler15 23.676 13.622Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler2.411.857 3.322.872Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler2.411.857 3.322.872Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler28.062 23.260Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler40.141 17.504Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler-12.079 5.756Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan (Gelirler) Giderler ile İlgili Düzeltmeler-577.171 0Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-15.076 -98.789İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler7 -955.566 -64.007Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler312.416 26.288.149İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)6 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)312.416 26.288.149Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-74 -232İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)7 -74 -232Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)12 -56.876 -41.097Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler6 -1.222.388 -26.310.176İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)6 16.435 -41.605İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)6 -1.238.823 -26.268.571Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)7.702 8.232Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler3.654 -8.883İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)3.654 -8.883Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları12.565.463 1.347.636YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-19.923.110 -8.842.829Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları-20.376.033 -8.842.829Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-125.005 0Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları8 -125.005 0Alınan Temettüler577.171 0Alınan Faiz757 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 78.711Alınan Faiz0 78.711YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-7.357.647 -7.416.482NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-7.357.647 -7.416.482DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ41.752.985 45.982.049DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ34.395.338 38.565.567Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 34.409.657 41.752.985Finansal Yatırımlar5 70.836.615 52.872.439Ticari Alacaklar6 0 312.416İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar312.416Diğer Alacaklar920 846İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar920 846Peşin Ödenmiş Giderler57.328 453İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler57.328 453ARA TOPLAM105.304.520 94.939.139TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR105.304.520 94.939.139DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar118.931 17.602Mobilya ve Demirbaşlar118.931 17.602Maddi Olmayan Duran Varlıklar27.482 27.482Bilgisayar Yazılımları27.482 27.482Peşin Ödenmiş Giderler332 331TOPLAM DURAN VARLIKLAR146.745 45.415TOPLAM VARLIKLAR105.451.265 94.984.554KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar0 0Ticari Borçlar6 128.065 1.350.468İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6-12 98.847 82.412İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 29.218 1.268.056Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar21.607 13.905Diğer Borçlar2.127.015 2.662İlişkili Taraflara Diğer Borçlar2.120.684 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar6.331 2.662Kısa Vadeli Karşılıklar32.976 21.258Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar32.976 9.179Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar0 12.079ARA TOPLAM2.309.663 1.388.293TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.309.663 1.388.293UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERÇalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar115.308 49.204TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER115.308 49.204TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER2.424.971 1.437.497ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar103.026.294 93.547.057Ödenmiş Sermaye7 42.000.000 42.000.000Sermaye Düzeltme Farkları7 1.372.944 1.372.944Paylara İlişkin Primler (İskontolar)340.383 340.383Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-31.155 18.605Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-31.155 18.605Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-31.155 18.605Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler7 4.171.943 3.623.050Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları7 43.522.498 35.039.764Net Dönem Karı veya Zararı11.649.681 11.152.311TOPLAM ÖZKAYNAKLAR103.026.294 93.547.057TOPLAM KAYNAKLAR105.451.265 94.984.554Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler42.000.000 1.372.944 340.383 -2.677 3.180.913 28.427.928 8.706.915 84.026.406 84.026.406Transferler8.706.915 -8.706.915Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-7.946 -1.849.322 -1.857.268 -1.857.268Dönem Sonu Bakiyeler42.000.000 1.372.944 340.383 -10.623 3.180.913 37.134.843 -1.849.322 82.169.138 82.169.138Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler42.000.000 1.372.944 340.383 18.605 3.623.050 35.039.764 11.152.311 93.547.057 93.547.057Transferler548.893 10.603.418 -11.152.311Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-49.760 11.649.681 11.159.921 11.159.921Kar Payları-2.120.684 -2.120.684 -2.120.684Dönem Sonu Bakiyeler42.000.000 1.372.944 340.383 -31.155 4.171.943 43.522.498 11.649.681 103.026.294 103.026.294Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)11.649.681 -1.849.322 6.003.229 163.717DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-49.760 -7.946 33.433 -9.884Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-49.760 -7.946 33.433 -9.884Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-49.760 -7.946 33.433 -9.884TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)11.599.921 -1.857.268 6.036.662 153.833Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları11.599.921 -1.857.268 6.036.662 153.833http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1051591BIST