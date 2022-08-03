***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor
03.08.2022 18:25
***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
8 412.649.184 800.277.192 156.018.277 107.029.042
Satışların Maliyeti
8 -399.350.863 -800.432.729 -149.125.988 -106.199.775
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
13.298.321 -155.537 6.892.289 829.267
BRÜT KAR (ZARAR)
13.298.321 -155.537 6.892.289 829.267
Genel Yönetim Giderleri
-1.381.568 -1.122.837 -778.368 -538.925
Pazarlama Giderleri
-275.885 -578.831 -116.637 -130.898
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
9 8.813 7.883 5.945 4.273
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
9 0 0 0 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
11.649.681 -1.849.322 6.003.229 163.717
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
11.649.681 -1.849.322 6.003.229 163.717
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
11.649.681 -1.849.322 6.003.229 163.717
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
11.649.681 -1.849.322 6.003.229 163.717
DÖNEM KARI (ZARARI)
11.649.681 -1.849.322 6.003.229 163.717
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
11.649.681 -1.849.322 6.003.229 163.717
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç/Kayıp 11 0,28000000 -0,04000000 0,14000000 0,00000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
12.565.463 1.347.636
Dönem Karı (Zararı)
11.649.681 -1.849.322
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
11.649.681 -1.849.322
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.871.348 3.260.965
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
15 23.676 13.622
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
2.411.857 3.322.872
Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
2.411.857 3.322.872
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
28.062 23.260
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
40.141 17.504
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-12.079 5.756
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan (Gelirler) Giderler ile İlgili Düzeltmeler
-577.171 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-15.076 -98.789
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
7 -955.566 -64.007
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
312.416 26.288.149
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
312.416 26.288.149
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-74 -232
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -74 -232
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
12 -56.876 -41.097
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6 -1.222.388 -26.310.176
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 16.435 -41.605
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 -1.238.823 -26.268.571
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
7.702 8.232
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
3.654 -8.883
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
3.654 -8.883
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
12.565.463 1.347.636
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-19.923.110 -8.842.829
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
-20.376.033 -8.842.829
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-125.005 0
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -125.005 0
Alınan Temettüler
577.171 0
Alınan Faiz
757 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 78.711
Alınan Faiz
0 78.711
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-7.357.647 -7.416.482
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-7.357.647 -7.416.482
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
41.752.985 45.982.049
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
34.395.338 38.565.567
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 34.409.657 41.752.985
Finansal Yatırımlar
5 70.836.615 52.872.439
Ticari Alacaklar
6 0 312.416
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
312.416
Diğer Alacaklar
920 846
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
920 846
Peşin Ödenmiş Giderler
57.328 453
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
57.328 453
ARA TOPLAM
105.304.520 94.939.139
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
105.304.520 94.939.139
DURAN VARLIKLAR
Maddi Duran Varlıklar
118.931 17.602
Mobilya ve Demirbaşlar
118.931 17.602
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
27.482 27.482
Bilgisayar Yazılımları
27.482 27.482
Peşin Ödenmiş Giderler
332 331
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
146.745 45.415
TOPLAM VARLIKLAR
105.451.265 94.984.554
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
Ticari Borçlar
6 128.065 1.350.468
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6-12 98.847 82.412
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 29.218 1.268.056
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
21.607 13.905
Diğer Borçlar
2.127.015 2.662
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
2.120.684 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6.331 2.662
Kısa Vadeli Karşılıklar
32.976 21.258
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
32.976 9.179
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
0 12.079
ARA TOPLAM
2.309.663 1.388.293
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.309.663 1.388.293
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
115.308 49.204
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
115.308 49.204
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.424.971 1.437.497
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
103.026.294 93.547.057
Ödenmiş Sermaye
7 42.000.000 42.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
7 1.372.944 1.372.944
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
340.383 340.383
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-31.155 18.605
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-31.155 18.605
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-31.155 18.605
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
7 4.171.943 3.623.050
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
7 43.522.498 35.039.764
Net Dönem Karı veya Zararı
11.649.681 11.152.311
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
103.026.294 93.547.057
TOPLAM KAYNAKLAR
105.451.265 94.984.554
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
42.000.000 1.372.944 340.383 -2.677 3.180.913 28.427.928 8.706.915 84.026.406 84.026.406
Transferler
8.706.915 -8.706.915
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-7.946 -1.849.322 -1.857.268 -1.857.268
Dönem Sonu Bakiyeler
42.000.000 1.372.944 340.383 -10.623 3.180.913 37.134.843 -1.849.322 82.169.138 82.169.138
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
42.000.000 1.372.944 340.383 18.605 3.623.050 35.039.764 11.152.311 93.547.057 93.547.057
Transferler
548.893 10.603.418 -11.152.311
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-49.760 11.649.681 11.159.921 11.159.921
Kar Payları
-2.120.684 -2.120.684 -2.120.684
Dönem Sonu Bakiyeler
42.000.000 1.372.944 340.383 -31.155 4.171.943 43.522.498 11.649.681 103.026.294 103.026.294
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
11.649.681 -1.849.322 6.003.229 163.717
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-49.760 -7.946 33.433 -9.884
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-49.760 -7.946 33.433 -9.884
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-49.760 -7.946 33.433 -9.884
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
11.599.921 -1.857.268 6.036.662 153.833
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
11.599.921 -1.857.268 6.036.662 153.833
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1051591
BIST