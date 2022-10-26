***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat8 583.469.445 845.795.046 170.820.261 45.517.854Satışların Maliyeti8 -535.335.004 -844.846.211 -135.984.141 -44.413.482TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)48.134.441 948.835 34.836.120 1.104.372BRÜT KAR (ZARAR)48.134.441 948.835 34.836.120 1.104.372Genel Yönetim Giderleri-2.191.000 -1.637.643 -809.432 -514.806Pazarlama Giderleri-386.093 -684.189 -110.208 -105.358Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler9 14.596 11.616 5.783 3.733Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler9 0 0 0 0ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)45.571.944 -1.361.381 33.922.263 487.941FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)45.571.944 -1.361.381 33.922.263 487.941SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)11 45.571.944 -1.361.381 33.922.263 487.941SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)45.571.944 -1.361.381 33.922.263 487.941DÖNEM KARI (ZARARI)45.571.944 -1.361.381 33.922.263 487.941Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları45.571.944 -1.361.381 33.922.263 487.941Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç (Zarar) 1,09000000 -0,03000000 0,81000000 0,01000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI25.882.418 9.391.491Dönem Karı (Zararı)45.571.944 -1.361.381Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)45.571.944 -1.361.381Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-15.431.819 6.637.374Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler15 36.153 19.169Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-14.825.480 6.761.033Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-14.825.480 6.761.033Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler25.711 19.093Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler37.790 20.496Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler-12.079 -1.403Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan (Gelirler) Giderler ile İlgili Düzeltmeler-602.298 0Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-65.905 -161.921Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-65.905 -161.921İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler7 -4.257.707 4.115.498Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-3.039.864 17.556.721İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)6 -3.039.864 17.556.721Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler349 2.239İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)7 349 2.239Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)12 -48.305 -29.709Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler6 -1.191.034 -15.059.188İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)6 49.923 -38.052İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)6 -1.240.957 -15.021.136Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)-13.905 1.362Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler35.052 1.644.073İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)0 1.652.956İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)35.052 -8.883Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları25.882.418 9.391.491YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-9.484.047 -10.188.644Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları-9.962.097 -10.188.644Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-125.005 0Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları8 -125.005 0Alınan Temettüler602.298 0Alınan Faiz757 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 -1.512.691Ödenen Temettüler0 -1.652.956Alınan Faiz0 140.265YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)16.398.371 -2.309.844NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)16.398.371 -2.309.844DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ41.752.985 45.982.049DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ58.151.356 43.672.205Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 58.216.504 41.752.985Finansal Yatırımlar5 77.660.016 52.872.439Ticari Alacaklar6 3.352.280 312.416İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6-12 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 3.352.280 312.416Diğer Alacaklar497 846İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar497 846Peşin Ödenmiş Giderler48.757 453İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler48.757 453ARA TOPLAM139.278.054 94.939.139TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR139.278.054 94.939.139DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar106.454 17.602Mobilya ve Demirbaşlar106.454 17.602Maddi Olmayan Duran Varlıklar27.482 27.482Bilgisayar Yazılımları27.482 27.482Peşin Ödenmiş Giderler332 331TOPLAM DURAN VARLIKLAR134.268 45.415TOPLAM VARLIKLAR139.412.322 94.984.554KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar6 159.434 1.350.468İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6-12 132.335 82.412İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 27.099 1.268.056Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar0 13.905Diğer Borçlar2.158.398 2.662İlişkili Taraflara Diğer Borçlar2.120.684 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar37.714 2.662Kısa Vadeli Karşılıklar21.109 21.258Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar21.109 9.179Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar0 12.079ARA TOPLAM2.338.941 1.388.293TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.338.941 1.388.293UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar134.822 49.204Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar134.822 49.204TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER134.822 49.204TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER2.473.763 1.437.497ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar136.938.559 93.547.057Ödenmiş Sermaye7 42.000.000 42.000.000Sermaye Düzeltme Farkları7 1.372.944 1.372.944Paylara İlişkin Primler (İskontolar)340.383 340.383Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-41.153 18.605Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-41.153 18.605Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-41.153 18.605Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler7 4.171.943 3.623.050Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları7 43.522.498 35.039.764Net Dönem Karı veya Zararı45.571.944 11.152.311TOPLAM ÖZKAYNAKLAR136.938.559 93.547.057TOPLAM KAYNAKLAR139.412.322 94.984.554Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler42.000.000 1.372.944 340.383 -2.677 3.180.913 28.427.928 8.706.915 84.026.406 84.026.406Transferler442.137 8.264.778 -8.706.915Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-3.344 -1.361.381 -1.364.725 -1.364.725Kar Payları-1.652.956 -1.652.956 -1.652.956Dönem Sonu Bakiyeler42.000.000 1.372.944 340.383 -6.021 3.623.050 35.039.750 -1.361.381 81.008.725 81.008.725Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler42.000.000 1.372.944 340.383 18.605 3.623.050 35.039.764 11.152.311 93.547.057 93.547.057Transferler548.893 10.603.418 -11.152.311Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-59.758 45.571.944 45.512.186 45.512.186Kar Payları-2.120.684 -2.120.684 -2.120.684Dönem Sonu Bakiyeler42.000.000 1.372.944 340.383 -41.153 4.171.943 43.522.498 45.571.944 136.938.559 136.938.559Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)45.571.944 -1.361.381 33.922.263 487.941DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-59.758 -3.344 -9.998 4.602Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-59.758 -3.344 -9.998 4.602Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-59.758 -3.344 -9.998 4.602TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)45.512.186 -1.364.725 33.912.265 492.543Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları45.512.186 -1.364.725 33.912.265 492.543http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074490BIST