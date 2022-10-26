***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor
26.10.2022 18:47
***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
8 583.469.445 845.795.046 170.820.261 45.517.854
Satışların Maliyeti
8 -535.335.004 -844.846.211 -135.984.141 -44.413.482
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
48.134.441 948.835 34.836.120 1.104.372
BRÜT KAR (ZARAR)
48.134.441 948.835 34.836.120 1.104.372
Genel Yönetim Giderleri
-2.191.000 -1.637.643 -809.432 -514.806
Pazarlama Giderleri
-386.093 -684.189 -110.208 -105.358
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
9 14.596 11.616 5.783 3.733
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
9 0 0 0 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
45.571.944 -1.361.381 33.922.263 487.941
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
45.571.944 -1.361.381 33.922.263 487.941
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
11 45.571.944 -1.361.381 33.922.263 487.941
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
45.571.944 -1.361.381 33.922.263 487.941
DÖNEM KARI (ZARARI)
45.571.944 -1.361.381 33.922.263 487.941
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
45.571.944 -1.361.381 33.922.263 487.941
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Pay Başına Kazanç (Zarar) 1,09000000 -0,03000000 0,81000000 0,01000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
25.882.418 9.391.491
Dönem Karı (Zararı)
45.571.944 -1.361.381
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
45.571.944 -1.361.381
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-15.431.819 6.637.374
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
15 36.153 19.169
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-14.825.480 6.761.033
Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-14.825.480 6.761.033
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
25.711 19.093
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
37.790 20.496
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-12.079 -1.403
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan (Gelirler) Giderler ile İlgili Düzeltmeler
-602.298 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-65.905 -161.921
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-65.905 -161.921
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
7 -4.257.707 4.115.498
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.039.864 17.556.721
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -3.039.864 17.556.721
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
349 2.239
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 349 2.239
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
12 -48.305 -29.709
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6 -1.191.034 -15.059.188
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 49.923 -38.052
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 -1.240.957 -15.021.136
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-13.905 1.362
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
35.052 1.644.073
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
0 1.652.956
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
35.052 -8.883
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
25.882.418 9.391.491
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-9.484.047 -10.188.644
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
-9.962.097 -10.188.644
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-125.005 0
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -125.005 0
Alınan Temettüler
602.298 0
Alınan Faiz
757 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 -1.512.691
Ödenen Temettüler
0 -1.652.956
Alınan Faiz
0 140.265
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
16.398.371 -2.309.844
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
16.398.371 -2.309.844
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
41.752.985 45.982.049
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
58.151.356 43.672.205
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 58.216.504 41.752.985
Finansal Yatırımlar
5 77.660.016 52.872.439
Ticari Alacaklar
6 3.352.280 312.416
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6-12 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 3.352.280 312.416
Diğer Alacaklar
497 846
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
497 846
Peşin Ödenmiş Giderler
48.757 453
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
48.757 453
ARA TOPLAM
139.278.054 94.939.139
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
139.278.054 94.939.139
DURAN VARLIKLAR
Maddi Duran Varlıklar
106.454 17.602
Mobilya ve Demirbaşlar
106.454 17.602
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
27.482 27.482
Bilgisayar Yazılımları
27.482 27.482
Peşin Ödenmiş Giderler
332 331
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
134.268 45.415
TOPLAM VARLIKLAR
139.412.322 94.984.554
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Ticari Borçlar
6 159.434 1.350.468
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6-12 132.335 82.412
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 27.099 1.268.056
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
0 13.905
Diğer Borçlar
2.158.398 2.662
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
2.120.684 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
37.714 2.662
Kısa Vadeli Karşılıklar
21.109 21.258
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
21.109 9.179
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
0 12.079
ARA TOPLAM
2.338.941 1.388.293
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.338.941 1.388.293
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Karşılıklar
134.822 49.204
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
134.822 49.204
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
134.822 49.204
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.473.763 1.437.497
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
136.938.559 93.547.057
Ödenmiş Sermaye
7 42.000.000 42.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
7 1.372.944 1.372.944
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
340.383 340.383
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-41.153 18.605
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-41.153 18.605
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-41.153 18.605
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
7 4.171.943 3.623.050
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
7 43.522.498 35.039.764
Net Dönem Karı veya Zararı
45.571.944 11.152.311
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
136.938.559 93.547.057
TOPLAM KAYNAKLAR
139.412.322 94.984.554
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
42.000.000 1.372.944 340.383 -2.677 3.180.913 28.427.928 8.706.915 84.026.406 84.026.406
Transferler
442.137 8.264.778 -8.706.915
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-3.344 -1.361.381 -1.364.725 -1.364.725
Kar Payları
-1.652.956 -1.652.956 -1.652.956
Dönem Sonu Bakiyeler
42.000.000 1.372.944 340.383 -6.021 3.623.050 35.039.750 -1.361.381 81.008.725 81.008.725
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
42.000.000 1.372.944 340.383 18.605 3.623.050 35.039.764 11.152.311 93.547.057 93.547.057
Transferler
548.893 10.603.418 -11.152.311
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-59.758 45.571.944 45.512.186 45.512.186
Kar Payları
-2.120.684 -2.120.684 -2.120.684
Dönem Sonu Bakiyeler
42.000.000 1.372.944 340.383 -41.153 4.171.943 43.522.498 45.571.944 136.938.559 136.938.559
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
45.571.944 -1.361.381 33.922.263 487.941
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-59.758 -3.344 -9.998 4.602
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-59.758 -3.344 -9.998 4.602
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-59.758 -3.344 -9.998 4.602
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
45.512.186 -1.364.725 33.912.265 492.543
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
45.512.186 -1.364.725 33.912.265 492.543
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074490
BIST