***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYPAY TOPLAM 2.650.386,83 13.940.792,98 20,87TARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKTOPLAM 1.450.002,05 5.510.007,19 8,25İMALAT SANAYİİGıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıTOPLAM 0 0 0Dokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik ÜrünleriTOPLAM 0,9 5,09 0Taş ve Toprağa DayalıMetal Ana SanayiTOPLAM 1,05 6,79 0Metal Eşya, Makina ve Gereç YapımDiğer İmalat SanayiiTOPLAM 2,39 18,59 0ELEKTRİK GAZ VE SUTOPLAM 0,78 0,95 0İNŞAAT VE BAYINDIRLIKTOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARToptan TicaretTOPLAM 0,8 6,01 0Perakende TicaretTOPLAM 0,01 0,23 0Lokanta ve OtellerTOPLAM 0,81 6,24 0ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAUlaştırmaHaberleşmeTOPLAM 0,05 0,72 0DepolamaMALİ KURULUŞLARBankalar ve Özel Finans KurumlarıTOPLAM 1.000.003,82 7.170.076,76 10,73Sigorta ŞirketleriTOPLAM 0,86 6,62 0Finansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriTOPLAM 1,19 4,08 0Holdingler ve Yatırım ŞirketleriTOPLAM 2,82 23,99 0Diğer Mali KuruluşlarAracı KurumlarGayrimenkul Yatırım OrtaklıklarıTOPLAM 200.001,11 1.254.002,38 1,88Menkul Kıymet Yatırım OrtaklığıEĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLEREğitim HizmetleriSağlık HizmetleriSporTOPLAMEğlenceDiğerTEKNOLOJİBilişim- 369 6.633,58 0,01SavunmaDiğerKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERİDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİGAYRİMENKUL FAALİYETLERİFONDİĞERGRUP TOPLAMIB. BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARITahvilOSTK 26/07/2021 TRSDOGH72112 3,49 4 1.000.000 0,99 08/05/2018 21,94 0,93 930.327,07 100 1,39Finansman BonosuARA GRUP TOPLAMIARA GRUP TOPLAMI 1.000.000 930.327,07 100 1,39B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARIDevlet TahviliHazine BonosuARA GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMIC. KİRA SERTİFİKALARIGRUP TOPLAMIÇ. TÜREV ARAÇLARGRUP TOPLAMID. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARIGRUP TOPLAMIE. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLERGRUP TOPLAMIF. VARANTLARGRUP TOPLAMIÇ. DİĞER VARLIKLAR (+)REPO 17/02/2020 TRT020823T11 10,51 0 15.013.006,85 1,97 14/02/2020 11,12 724592190068244876 7.596.300 1,97 15.013.006,85 28,91 22,47REPO 17/02/2020 TRT020823T11 10,51 0 5.004.335,62 1,97 14/02/2020 11,12 724592190068244877 2.532.105 1,97 5.004.335,62 9,64 7,49REPO 17/02/2020 TRT070727T13 10,51 0 500.433,56 1,4 14/02/2020 11,12 724592190068245044 354.685 1,41 500.433,56 0,96 0,75REPO 17/02/2020 TRT080323T10 10,51 0 19.516.908,9 0,9 14/02/2020 11,12 724592190068245045 21.635.695 0,9 19.516.908,9 37,58 29,22REPO 17/02/2020 TRT100620T16 10,51 0 385.284,79 0,9 14/02/2020 9,41 724592190068056808 425.000 0,9 385.284,79 0,74 0,58REPO 17/02/2020 TRT110827T16 10,51 0 11.509.971,92 0,99 14/02/2020 11,12 724592190068244697 11.530.035 0,99 11.509.971,92 22,17 17,23GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMI 51.929.941,64 44.073.820 51.929.941,64 77,74ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 55.580.328,47 66.801.061,69 100İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ66.801.062,21 % 0 % 115,46B. HAZIR DEĞERLER1.515,14 % 100 % 0a) Kasa0 % 0 % 0b) Bankalar1.515,14 % 100 % 0c) Diğer Hazır Değerler0 % 0 % 0C. ALACAKLAR (+)2.149.281,05 % 100 % 3,72a) Takastan Alacaklar2.145.865,15 % 99,84 % 3,71b) Diğer Alacaklar3.415,9 % 0,16 % 0,01Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)58.628,42 % 0 % 0,1D. BORÇLAR (-)-11.156.189,02 % 100 -% 19,28a) Takasa Borçlar-11.062.705,76 % 99,16 -% 19,12b) Yönetim Ücreti0 % 0 % 0c) Ödenecek Vergi0 % 0 % 0ç) İhtiyatlar0 % 0 % 0d) Krediler0 % 0 % 0e) Diğer Borçlar-93.483,26 % 0,84 -% 0,16NET VARLIK DEĞERİ57.854.297,8 % 0 % 100Pay Sayısı21.000.000 % 100Pay Başına Net Aktif Değer2,75İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaftalık RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama14.02.2020 Tarihli Portföy Değer Tablosuhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819405BIST