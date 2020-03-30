***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor
30.03.2020 14:28
***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
PAY TOPLAM 4.150.386,83 4.574.033,88 9,03
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
ADNAC 0,85 1,46 0 0
TRKCM 0,59 1,55 0 0
UNYEC 0,61 2,21 0 0
TOPLAM 2,05 5,22 0 0
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
PETKM 0,27 0,81 0 0
SODA 0,63 3,04 0 0
TOPLAM 0,9 3,85 0 0
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
EREGL 0,61 4,47 0 0
KRDMD 0,44 0,83 0 0
TOPLAM 1,05 5,3 0 0
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
Diğer İmalat Sanayii
ANACM 1,31 3,63 0 0
SISE 0,75 2,96 0 0
TOASO 0,33 5,45 0 0
TOPLAM 2,39 12,04 0 0
ELEKTRİK GAZ VE SU
AKENR 0,78 0,56 0 0
TOPLAM 0,78 0,56 0 0
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
SELEC 0,8 6,53 0 0
Perakende Ticaret
MGROS 0,01 0,2 0 0
TOPLAM 0,81 6,73 0 0
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
Haberleşme
TCELL 0,05 0,63 0 0
TOPLAM 0,05 0,63 0 0
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
AKBNK 0,72 3,98 0 0
QNBFB 1,16 40,62 0 0
ISCTR 0,85 3,99 0 0
SKBNK 0,02 0,02 0 0
TSKB 0,34 0,31 0 0
YKBNK 0,43 0,8 0 0
VAKBN 0,3 1,35 0 0
TOPLAM 3,82 51,07 0 0
Sigorta Şirketleri
AKGRT 0 0,01 0 0
ANHYT 0,86 4,48 0 0
TOPLAM 0,86 4,49 0 0
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
ISFIN 0,65 1,74 0 0
VAKFN 0,54 0,85 0 0
TOPLAM 1,19 2,59 0 0
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
ALARK 0,81 3,19 0 0
DOHOL 0,54 0,79 0 0
KCHOL 0,48 6,46 0 0
SAHOL 0,5 3,75 0 0
METRO 2.250.000 2.002.500 43,78 3,95
ENKAI 0,49 2,79 0 0
TOPLAM 2.250.002,82 2.002.516,98 43,78 3,95
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
AVGYO 1.700.000 1.751.000 38,28 3,46
ISGYO 0,35 0,42 0 0
OZGYO 0,56 0,56 0 0
VKGYO 0,2 0,37 0 0
PAGYO 200.000 816.000 17,84 1,61
TOPLAM 1.900.001,11 2.567.001,35 56,12 5,07
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
ARDYZ 368 4.416 0,1 0,01
FONET 1 7,07 0 0
TOPLAM 369 4.423,07 0,1 0,01
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
OSTK 26/07/2021 TRSDOGH72112 3,49 4 1.000.000 0,99 08/05/2018 16,08 0 1,01 1.009.699,4 100 1,99
TOPLAM 1.000.000 1.009.699,4 100 1,99
Finansman Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
REPO 30/03/2020 TRT020322T17 9,55 5.003.965,75 0,96 27/03/2020 10,1267 726254926527602558 5.187.235 0,96 5.003.965,75 11,1 9,88
REPO 30/03/2020 TRT041126T11 9,55 1.000.793,15 1,02 27/03/2020 10,1267 726254926527602557 984.340 1,02 1.000.793,15 2,22 1,98
REPO 30/03/2020 TRT050624T35 9,55 1.000.793,15 1,14 27/03/2020 10,1267 726254926527602553 876.125 1,14 1.000.793,15 2,22 1,98
REPO 30/03/2020 TRT110226T13 9,55 19.015.069,86 0,89 27/03/2020 10,1267 726254926527602554 21.337.680 0,89 19.015.069,86 42,19 37,54
REPO 30/03/2020 TRT130520T14 9,55 35.022,15 0,78 27/03/2020 816 726254926527621823 45.000 0,78 35.022,15 0,08 0,07
REPO 30/03/2020 TRT240227T17 9,55 19.015.069,86 0,9 27/03/2020 10,1267 7262243
BIST