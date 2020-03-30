***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYPAY TOPLAM 4.150.386,83 4.574.033,88 9,03TARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKADNAC 0,85 1,46 0 0TRKCM 0,59 1,55 0 0UNYEC 0,61 2,21 0 0TOPLAM 2,05 5,22 0 0İMALAT SANAYİİGıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıDokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik ÜrünleriPETKM 0,27 0,81 0 0SODA 0,63 3,04 0 0TOPLAM 0,9 3,85 0 0Taş ve Toprağa DayalıMetal Ana SanayiEREGL 0,61 4,47 0 0KRDMD 0,44 0,83 0 0TOPLAM 1,05 5,3 0 0Metal Eşya, Makina ve Gereç YapımDiğer İmalat SanayiiANACM 1,31 3,63 0 0SISE 0,75 2,96 0 0TOASO 0,33 5,45 0 0TOPLAM 2,39 12,04 0 0ELEKTRİK GAZ VE SUAKENR 0,78 0,56 0 0TOPLAM 0,78 0,56 0 0İNŞAAT VE BAYINDIRLIKTOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARToptan TicaretSELEC 0,8 6,53 0 0Perakende TicaretMGROS 0,01 0,2 0 0TOPLAM 0,81 6,73 0 0Lokanta ve OtellerULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAUlaştırmaHaberleşmeTCELL 0,05 0,63 0 0TOPLAM 0,05 0,63 0 0DepolamaMALİ KURULUŞLARBankalar ve Özel Finans KurumlarıAKBNK 0,72 3,98 0 0QNBFB 1,16 40,62 0 0ISCTR 0,85 3,99 0 0SKBNK 0,02 0,02 0 0TSKB 0,34 0,31 0 0YKBNK 0,43 0,8 0 0VAKBN 0,3 1,35 0 0TOPLAM 3,82 51,07 0 0Sigorta ŞirketleriAKGRT 0 0,01 0 0ANHYT 0,86 4,48 0 0TOPLAM 0,86 4,49 0 0Finansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriISFIN 0,65 1,74 0 0VAKFN 0,54 0,85 0 0TOPLAM 1,19 2,59 0 0Holdingler ve Yatırım ŞirketleriALARK 0,81 3,19 0 0DOHOL 0,54 0,79 0 0KCHOL 0,48 6,46 0 0SAHOL 0,5 3,75 0 0METRO 2.250.000 2.002.500 43,78 3,95ENKAI 0,49 2,79 0 0TOPLAM 2.250.002,82 2.002.516,98 43,78 3,95Diğer Mali KuruluşlarAracı KurumlarGayrimenkul Yatırım OrtaklıklarıAVGYO 1.700.000 1.751.000 38,28 3,46ISGYO 0,35 0,42 0 0OZGYO 0,56 0,56 0 0VKGYO 0,2 0,37 0 0PAGYO 200.000 816.000 17,84 1,61TOPLAM 1.900.001,11 2.567.001,35 56,12 5,07Menkul Kıymet Yatırım OrtaklığıEĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLEREğitim HizmetleriSağlık HizmetleriSporEğlenceDiğerTEKNOLOJİBilişimARDYZ 368 4.416 0,1 0,01FONET 1 7,07 0 0TOPLAM 369 4.423,07 0,1 0,01SavunmaDiğerKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERİDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİGAYRİMENKUL FAALİYETLERİFONDİĞERGRUP TOPLAMIB. BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARITahvilOSTK 26/07/2021 TRSDOGH72112 3,49 4 1.000.000 0,99 08/05/2018 16,08 0 1,01 1.009.699,4 100 1,99TOPLAM 1.000.000 1.009.699,4 100 1,99Finansman BonosuARA GRUP TOPLAMIB.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARIDevlet TahviliHazine BonosuARA GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMIC. KİRA SERTİFİKALARIGRUP TOPLAMIÇ. TÜREV ARAÇLARGRUP TOPLAMID. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARIGRUP TOPLAMIE. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLERGRUP TOPLAMIF. VARANTLARGRUP TOPLAMIÇ. DİĞER VARLIKLAR (+)REPO 30/03/2020 TRT020322T17 9,55 5.003.965,75 0,96 27/03/2020 10,1267 726254926527602558 5.187.235 0,96 5.003.965,75 11,1 9,88REPO 30/03/2020 TRT041126T11 9,55 1.000.793,15 1,02 27/03/2020 10,1267 726254926527602557 984.340 1,02 1.000.793,15 2,22 1,98REPO 30/03/2020 TRT050624T35 9,55 1.000.793,15 1,14 27/03/2020 10,1267 726254926527602553 876.125 1,14 1.000.793,15 2,22 1,98REPO 30/03/2020 TRT110226T13 9,55 19.015.069,86 0,89 27/03/2020 10,1267 726254926527602554 21.337.680 0,89 19.015.069,86 42,19 37,54REPO 30/03/2020 TRT130520T14 9,55 35.022,15 0,78 27/03/2020 816 726254926527621823 45.000 0,78 35.022,15 0,08 0,07REPO 30/03/2020 TRT240227T17 9,55 19.015.069,86 0,9 27/03/2020 10,1267 7262243BIST