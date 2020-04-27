***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYPAY TOPLAM 6.200.387,03 10.296.599,87 19,65TARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKADNAC 0,85 1,55 0 0TRKCM 0,59 2,03 0 0UNYEC 0,61 2,9 0 0TOPLAM 2,05 6,48 0 0İMALAT SANAYİİGıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıDokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik ÜrünleriPETKM 0,27 0,92 0 0MEPET 1.000.000 1.680.000 16,32 3,21SODA 0,63 3,91 0 0TOPLAM 1.000.000,9 1.680.004,83 16,32 3,21Taş ve Toprağa DayalıMetal Ana SanayiEREGL 0,61 4,86 0 0KRDMD 0,44 0,96 0 0TOPLAM 1,05 5,82 0 0Metal Eşya, Makina ve Gereç YapımDiğer İmalat SanayiiANACM 1,31 4,91 0 0TOASO 0,33 6,63 0 0SISE 0,75 3,88 0 0TOPLAM 2,39 15,42 0 0ELEKTRİK GAZ VE SUAKENR 0,78 0,79 0 0TOPLAM 0,78 0,79 0 0İNŞAAT VE BAYINDIRLIKTOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARToptan TicaretSELEC 0,8 6,17 0 0Perakende TicaretMGROS 0,01 0,26 0 0Lokanta ve OtellerAVTUR 1.000.000 1.910.000 18,55 3,64TOPLAM 1.000.000,81 1.910.006,43 18,55 3,64ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAUlaştırmaHaberleşmeTCELL 0,05 0,68 0 0TOPLAM 0,05 0,68 0 0DepolamaMALİ KURULUŞLARBankalar ve Özel Finans KurumlarıAKBNK 0,72 4,13 0 0ISCTR 0,85 4,11 0 0QNBFB 1,16 66,35 0 0SKBNK 0,02 0,02 0 0TSKB 0,34 0,35 0 0VAKBN 0,3 1,34 0 0YKBNK 0,43 0,86 0 0TOPLAM 3,82 77,16 0 0Sigorta ŞirketleriANHYT 0,86 5,41 0 0AKGRT 0 0,01 0 0TOPLAM 0,86 5,42 0 0Finansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriISFIN 0,65 2,13 0 0VAKFN 0,54 1,05 0 0TOPLAM 1,19 3,18 0 0Holdingler ve Yatırım ŞirketleriKCHOL 0,48 7,04 0 0DOHOL 0,54 0,98 0 0ENKAI 0,49 3,09 0 0ALARK 0,81 3,56 0 0METRO 2.000.000 2.420.000 23,5 4,62SAHOL 0,5 3,9 0 0TOPLAM 2.000.002,82 2.420.018,57 23,5 4,62Diğer Mali KuruluşlarAracı KurumlarGayrimenkul Yatırım OrtaklıklarıISGYO 0,35 0,53 0 0VKGYO 0,2 0,36 0 0VKGYOR 0,2 0,16 0 0OZGYO 0,56 0,77 0 0PAGYO 200.000 1.016.000 9,87 1,94AVGYO 2.000.000 3.260.000 31,66 6,22TOPLAM 2.200.001,31 4.276.001,82 41,53 8,16Menkul Kıymet Yatırım OrtaklığıEĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLEREğitim HizmetleriSağlık HizmetleriSporEğlenceDiğerTEKNOLOJİBilişimARDYZ 368 10.443,84 0,1 0,02FONET 1 9,43 0 0TOPLAM 369 10.453,27 0,1 0,02SavunmaDiğerKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERİDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİGAYRİMENKUL FAALİYETLERİFONDİĞERGRUP TOPLAMIB. BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARITahvilOSTK 26.07.2021 TRSDOGH72112 3,4857 4 1.000.000 1 08.05.2018 16,0825 0 0 1,02 1.021.316,86 100 1,95TOPLAM 1.000.000 1.021.316,86 100 1,95Finansman BonosuARA GRUP TOPLAMIB.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARIDevlet TahviliHazine BonosuARA GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMIC. KİRA SERTİFİKALARIGRUP TOPLAMIÇ. TÜREV ARAÇLARGRUP TOPLAMID. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARIGRUP TOPLAMIE. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLERGRUP TOPLAMIF. VARANTLARGRUP TOPLAMIÇ. DİĞER VARLIKLAR (+)REPO 27.04.2020 TRT030523T13 8,06 0 1.000.656,71 1,94 24.04.2020 8,315 727362409614778960 514.850 1,94 1.000.656,71 2,43 1,91REPO 27.04.2020 TRT030523T13 8,06 0 11.507.552,19 1,94 24.04.2020 8,315 727362409614778966 5.920.720 1,94 11.507.552,19 28 21,95REPO 27.04.2020 TRT140623T19 8,06 0 8.505.582,05 1,16 24.04.2020 8,315 /tr/Bildirim/840321BIST