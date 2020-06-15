***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYPAY TOPLAM 8.795.096,53 18.639.788,74 23,66TARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKTOPLAM 0,59 1,93 0İMALAT SANAYİİGıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıTOPLAM 0 0 0Dokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik ÜrünleriTOPLAM 0,9 4,76 0Taş ve Toprağa DayalıMetal Ana SanayiTOPLAM 1,05 6,38 0Metal Eşya, Makina ve Gereç YapımDiğer İmalat SanayiiTOPLAM 301,39 1.912,62 0ELEKTRİK GAZ VE SUTOPLAM 0,78 0,98 0İNŞAAT VE BAYINDIRLIKTOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARToptan TicaretTOPLAM 0,8 6,8 0Perakende TicaretTOPLAM 0,01 0,33 0Lokanta ve OtellerTOPLAM 2.000.000 4.580.000 5,81TOPLAM 2.000.000,81 4.580.007,13 5,81ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAUlaştırmaHaberleşmeTOPLAM 0,05 0,71 0DepolamaMALİ KURULUŞLARBankalar ve Özel Finans KurumlarıTOPLAM 300.004,72 1.653.070,12 2,1Sigorta ŞirketleriTOPLAM 0,86 5,76 0Finansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriTOPLAM 1,19 4,22 0Holdingler ve Yatırım ŞirketleriTOPLAM 3.794.413,88 5.426.028,97 6,89Diğer Mali KuruluşlarAracı KurumlarGayrimenkul Yatırım OrtaklıklarıTOPLAM 2.700.001,31 6.967.002,71 8,85Menkul Kıymet Yatırım OrtaklığıEĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLEREğitim HizmetleriSağlık HizmetleriSporTOPLAMEğlenceDiğerTEKNOLOJİBilişim- 369 11.742,45 0,01SavunmaDiğerKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERİDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİGAYRİMENKUL FAALİYETLERİFONDİĞERGRUP TOPLAMIB. BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARITahvilOSTK 26/07/2021 TRSDOGH72112 3,3 4 1.000.000 1 08/05/2018 15,34 1 1.004.401,28 100 1,28Finansman BonosuARA GRUP TOPLAMIARA GRUP TOPLAMI 1.000.000 1.004.401,28 100 1,28B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARIDevlet TahviliHazine BonosuARA GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMIC. KİRA SERTİFİKALARIGRUP TOPLAMIÇ. TÜREV ARAÇLARGRUP TOPLAMID. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARIGRUP TOPLAMIE. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLERGRUP TOPLAMIF. VARANTLARGRUP TOPLAMIÇ. DİĞER VARLIKLAR (+)BYF TRYFNBK00055 0 0 46.500 34,69 0 0 0 0 33,92 1.577.280 2,67 2REPO 15/06/2020 TRT080323T10 7,78 0 14.009.170,96 0,93 12/06/2020 8,29 729302223003917553 15.070.435 0,92 14.009.170,96 23,7 17,79REPO 15/06/2020 TRT120820T12 7,78 0 380.171,78 1 12/06/2020 5,65 729302223003919471 380.000 1 380.171,78 0,64 0,48REPO 15/06/2020 TRT120820T12 7,78 0 114.051,53 0,95 12/06/2020 5,65 729302223003919514 120.000 0,95 114.051,53 0,19 0,15REPO 15/06/2020 TRT140623T19 7,78 0 9.506.324,66 1,2 12/06/2020 8,43 729302223003913206 7.882.070 1,2 9.506.324,66 16,08 12,07REPO 15/06/2020 TRT170221T12 7,78 0 7.505.091,78 1,01 12/06/2020 8,6 729302223003713659 7.364.145 1,01 7.505.091,78 12,7 9,53REPO 15/06/2020 TRT210421T14 7,78 0 11.507.561,64 1,09 12/06/2020 8,32 729302223003915115 10.475.515 1,09 11.507.561,64 19,47 14,61REPO 15/06/2020 TRT220921T18 7,78 0 8.505.589,04 0,99 12/06/2020 8,32 729302223003915112 8.520.245 0,99 8.505.589,04 14,39 10,8REPO 15/06/2020 TRT230222T13 7,78 0 6.003.930,41 2,27 12/06/2020 8,29 729302223003918076 2.634.070 2,27 6.003.930,41 10,16 7,63GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMI 57.578.391,8 59.109.171,8 75,06ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 67.373.488,33 78.753.361,82 100İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ78.753.362,37 % 0 % 102,17B. HAZIR DEĞERLER2.798,8 % 100 % 0a) Kasa0 % 0 % 0b) Bankalar2.798,8 % 100 % 0c) Diğer Hazır Değerler0 % 0 % 0C. ALACAKLAR (+)8.593,56 % 100 % 0,01a) Takastan Alacaklar0 % 0 % 0b) Diğer Alacaklar8.593,56 % 100 % 0,01Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)69.798,18 % 0 % 0,09D. BORÇLAR (-)-1.750.312,97 % 100 -% 2,27a) Takasa Borçlar-1.651.500 % 94,35 -% 2,14b) Yönetim Ücreti0 % 0 % 0c) Ödenecek Vergi0 % 0 % 0ç) İhtiyatlar0 % 0 % 0d) Krediler0 % 0 % 0e) Diğer Borçlar-98.812,97 % 5,65 -% 0,13NET VARLIK DEĞERİ77.084.239,94 % 0 % 100Pay Sayısı42.000.000 % 100Pay Başına Net Aktif Değer1,84İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaftalık RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama12.06.2020 Tarihli Portföy Değer Tablosuhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851188BIST