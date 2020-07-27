***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYPAY TOPLAM 9.125.146,53 27.885.933,38 33,82TARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKTOPLAM 0,59 2,53 0İMALAT SANAYİİGıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıTOPLAM 0 0 0Dokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik ÜrünleriTOPLAM 299,9 2.012,06 0Taş ve Toprağa DayalıMetal Ana SanayiTOPLAM 200.001,05 1.674.006,47 2,03Metal Eşya, Makina ve Gereç YapımDiğer İmalat SanayiiTOPLAM 2,39 20,52 0ELEKTRİK GAZ VE SUTOPLAM 0,78 1,47 0İNŞAAT VE BAYINDIRLIKTOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARToptan TicaretTOPLAM 0,8 6,94 0Perakende TicaretTOPLAM 0,01 0,39 0Lokanta ve OtellerTOPLAM 2.122.292 6.540.824,2 7,93TOPLAM 2.122.292,81 6.540.831,53 7,93ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAUlaştırmaHaberleşmeTOPLAM 0,05 0,8 0DepolamaMALİ KURULUŞLARBankalar ve Özel Finans KurumlarıTOPLAM 1.000.004,72 5.365.090,14 6,52Sigorta ŞirketleriTOPLAM 0,86 7,43 0Finansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriTOPLAM 1,19 4,49 0Holdingler ve Yatırım ŞirketleriTOPLAM 3.794.413,88 7.778.564,77 9,43Diğer Mali KuruluşlarAracı KurumlarGayrimenkul Yatırım OrtaklıklarıTOPLAM 2.007.759,31 6.513.700,14 7,9Menkul Kıymet Yatırım OrtaklığıEĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLEREğitim HizmetleriSağlık HizmetleriSporTOPLAMEğlenceDiğerTEKNOLOJİBilişim- 369 11.691,03 0,01SavunmaDiğerKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERİDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİGAYRİMENKUL FAALİYETLERİFONDİĞERGRUP TOPLAMIB. BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARITahvilOSTK 26/07/2021 TRSDOGH72112 3,3 4 1.000.000 1 08/05/2018 26,65 0,94 937.055,77 100 1,14Finansman BonosuARA GRUP TOPLAMIARA GRUP TOPLAMI 1.000.000 937.055,77 100 1,14B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARIDevlet TahviliHazine BonosuARA GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMIC. KİRA SERTİFİKALARIGRUP TOPLAMIÇ. TÜREV ARAÇLARGRUP TOPLAMID. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARIGRUP TOPLAMIE. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLERGRUP TOPLAMIF. VARANTLARGRUP TOPLAMIÇ. DİĞER VARLIKLAR (+)BYF TRYFNBK00055 0 0 46.500 34,69 0 0 0 0 37,21 1.730.265 3,23 2,1REPO 27/07/2020 TRT100124T17 8,34 0 10.006.863,01 1,22 24/07/2020 8,7054 730964684585120785 8.199.930 1,22 10.006.863,01 18,66 12,14REPO 27/07/2020 TRT100124T17 8,34 0 10.006.863,01 1,22 24/07/2020 8,7054 730964684585120808 8.199.930 1,22 10.006.863,01 18,66 12,14REPO 27/07/2020 TRT120820T12 8,34 0 350.186,99 0,99 24/07/2020 6,7141 730964684584900596 355.000 0,99 350.186,99 0,65 0,42REPO 27/07/2020 TRT120820T12 8,34 0 10.005,34 0,67 24/07/2020 6,7141 730964684584998039 15.000 0,67 10.005,34 0,02 0,01REPO 27/07/2020 TRT170221T12 8,34 0 1.000.686,3 1,02 24/07/2020 8,7054 730964684585120503 978.305 1,02 1.000.686,3 1,87 1,21REPO 27/07/2020 TRT170822T15 8,34 0 19.013.039,73 1,02 24/07/2020 8,7054 730964684585120607 18.658.715 1,02 19.013.039,73 35,46 23,06REPO 27/07/2020 TRT270923T11 8,34 0 500.343,15 0,94 24/07/2020 8,7054 730964684585118262 530.630 0,94 500.343,15 0,93 0,61REPO 27/07/2020 TRT280628T18 8,34 0 11.007.549,32 1,42 24/07/2020 8,7054 730964684585118844 7.735.290 1,42 11.007.549,32 20,53 13,35GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMI 51.942.036,85 53.625.801,85 65,04ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 62.067.183,38 82.448.791 100İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ82.448.791,56 % 0 % 103,42B. HAZIR DEĞERLER1.991,65 % 100 % 0a) Kasa0 % 0 % 0b) Bankalar1.991,65 % 100 % 0c) Diğer Hazır Değerler0 % 0 % 0C. ALACAKLAR (+)1.607,94 % 100 % 0a) Takastan Alacaklar0 % 0 % 0b) Diğer Alacaklar1.607,94 % 100 % 0Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)64.537,92 % 0 % 0,08D. BORÇLAR (-)-2.793.059,43 % 100 -% 3,5a) Takasa Borçlar0 % 0 % 0b) Yönetim Ücreti0 % 0 % 0c) Ödenecek Vergi0 % 0 % 0ç) İhtiyatlar0 % 0 % 0d) Krediler0 % 0 % 0e) Diğer Borçlar-2.793.059,43 % 100 -% 3,5NET VARLIK DEĞERİ79.723.869,64 % 0 % 100Pay Sayısı42.000.000 % 100Pay Başına Net Aktif Değer1,9İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaftalık RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama24.07.2020 Tarihli Portföy Değer Tablosuhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/862068BIST