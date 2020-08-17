***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYPAY TOPLAM 10.520.735,53 28.856.938,41 35,96TARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKTOPLAM 0,59 2,27 0İMALAT SANAYİİGıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıTOPLAM 0 0 0Dokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik ÜrünleriTOPLAM 299,9 2.138,84 0Taş ve Toprağa DayalıTOPLAM 0,9 6,95 0Metal Ana SanayiTOPLAM 300.001,05 2.568.006,42 3,2Metal Eşya, Makina ve Gereç YapımDiğer İmalat SanayiiTOPLAM 2,39 18,11 0ELEKTRİK GAZ VE SUTOPLAM 0,78 1,33 0İNŞAAT VE BAYINDIRLIKTOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARToptan TicaretTOPLAM 0,8 6,67 0Perakende TicaretTOPLAM 0,01 0,34 0Lokanta ve OtellerTOPLAM 2.122.292 6.128.022 7,64TOPLAM 2.122.292,81 6.128.029,01 7,64ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAUlaştırmaHaberleşmeTOPLAM 0,05 0,75 0DepolamaMALİ KURULUŞLARBankalar ve Özel Finans KurumlarıTOPLAM 1.000.003,82 4.590.099,73 5,72Sigorta ŞirketleriTOPLAM 0,86 6,52 0Finansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriTOPLAM 1,19 4,62 0Holdingler ve Yatırım ŞirketleriTOPLAM 3.090.002,88 6.087.319,69 7,59Diğer Mali KuruluşlarAracı KurumlarGayrimenkul Yatırım OrtaklıklarıTOPLAM 4.007.759,31 9.470.519 11,8Menkul Kıymet Yatırım OrtaklığıEĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLEREğitim HizmetleriSağlık HizmetleriSporTOPLAMEğlenceDiğerTEKNOLOJİBilişim- 369 10.785,17 0,01SavunmaDiğerKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERİDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİGAYRİMENKUL FAALİYETLERİFONDİĞERGRUP TOPLAMIB. BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARITahvilOSTK 26/07/2021 TRSDOGH72112 3,09 4 1.000.000 1 08/05/2018 62,33 0,73 729.007,2 100 0,91Finansman BonosuARA GRUP TOPLAMIARA GRUP TOPLAMI 1.000.000 729.007,2 100 0,91B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARIDevlet TahviliHazine BonosuARA GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMIC. KİRA SERTİFİKALARIGRUP TOPLAMIÇ. TÜREV ARAÇLARGRUP TOPLAMID. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARIGRUP TOPLAMIE. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLERGRUP TOPLAMIF. VARANTLARGRUP TOPLAMIÇ. DİĞER VARLIKLAR (+)BYF TRYFNBK00055 0 0 44.500 37,64 0 0 0 0 40,91 1.820.495 3,59 2,27REPO 17/08/2020 TRT160425T33 9,74 0 8.506.804,66 0,97 14/08/2020 10,2258 731796740009386392 8.706.180 0,97 8.506.804,66 16,79 10,6REPO 17/08/2020 TRT170221T12 8 0 306.201,21 0,92 14/08/2020 8,3259 731796740009305221 330.000 0,92 306.201,21 0,6 0,38REPO 17/08/2020 TRT210623T10 9,75 0 20.016.027,4 0,98 14/08/2020 10,2368 731796740009516537 20.401.620 0,98 20.016.027,4 39,51 24,94REPO 17/08/2020 TRT210623T10 9,75 0 20.016.027,4 0,98 14/08/2020 10,2368 731796740009516538 20.401.620 0,98 20.016.027,4 39,51 24,94GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMI 48.889.560,67 50.665.555,67 63,13ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 60.410.296,2 80.251.501,28 100İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ80.251.501,8 % 0 % 103,5B. HAZIR DEĞERLER2.103,05 % 100 % 0a) Kasa0 % 0 % 0b) Bankalar2.103,05 % 100 % 0c) Diğer Hazır Değerler0 % 0 % 0C. ALACAKLAR (+)6.641,76 % 100 % 0,01a) Takastan Alacaklar0 % 0 % 0b) Diğer Alacaklar6.641,76 % 100 % 0,01Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)49.919,92 % 0 % 0,06D. BORÇLAR (-)-2.774.057,72 % 100 -% 3,58a) Takasa Borçlar0 % 0 % 0b) Yönetim Ücreti0 % 0 % 0c) Ödenecek Vergi0 % 0 % 0ç) İhtiyatlar0 % 0 % 0d) Krediler0 % 0 % 0e) Diğer Borçlar-2.774.057,72 % 100 -% 3,58NET VARLIK DEĞERİ77.536.108,81 % 0 % 100Pay Sayısı42.000.000 % 100Pay Başına Net Aktif Değer1,85İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaftalık RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama14.08.2020 Tarihli Portföy Değeri Tablosu.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869366BIST