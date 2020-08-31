***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYPAY TOPLAM 10.520.735,52 29.459.841,98 37,26TARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKTRKCM 0,58 2,36 0 0TOPLAM 0,58 2,36 0 0İMALAT SANAYİİGıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıDokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik ÜrünleriPETKM 0,27 1,08 0 0SODA 0,63 4,39 0 0BAYRK 299 1.898,65 0,01 0TOPLAM 299,9 1.904,12 0,01 0Taş ve Toprağa DayalıOYAKC 0,9 6,94 0 0TOPLAM 0,9 6,94 0 0Metal Ana SanayiEREGL 300.000,61 2.664.005,42 9,04 3,37KRDMD 0,44 1,36 0 0TOPLAM 300.001,05 2.664.006,78 9,04 3,37Metal Eşya, Makina ve Gereç YapımDiğer İmalat SanayiiANACM 1,31 6,9 0 0SISE 0,75 4,6 0 0TOASO 0,33 7,29 0 0TOPLAM 2,39 18,79 0 0ELEKTRİK GAZ VE SUAKENR 0,78 1,51 0 0TOPLAM 0,78 1,51 0 0İNŞAAT VE BAYINDIRLIKTOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARToptan TicaretSELEC 0,8 6,21 0 0Perakende TicaretMGROS 0,01 0,35 0 0MEPET 1.122.292 4.040.251,2 13,71 5,11Lokanta ve OtellerAVTUR 1.000.000 2.480.000 8,42 3,14TOPLAM 2.122.292,81 6.520.257,76 22,13 8,25ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAUlaştırmaHaberleşmeTCELL 0,05 0,73 0 0TOPLAM 0,05 0,73 0 0DepolamaMALİ KURULUŞLARBankalar ve Özel Finans KurumlarıAKBNK 0,72 3,61 0 0QNBFB 1,16 80,85 0 0ISCTR 0,85 4,28 0 0SKBNK 0,02 0,03 0 0TSKB 0,34 0,37 0 0YKBNK 0,43 0,88 0 0HALKB 500.000 2.565.000 8,71 3,24VAKBN 500.000,3 2.085.001,25 7,08 2,64TOPLAM 1.000.003,82 4.650.091,27 15,79 5,88Sigorta ŞirketleriAKGRT 0 0,01 0 0ANHYT 0,86 6,3 0 0TOPLAM 0,86 6,31 0 0Finansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriISFIN 0,65 2,47 0 0VAKFN 0,54 2,47 0 0TOPLAM 1,19 4,94 0 0Holdingler ve Yatırım ŞirketleriALARK 0,81 3,99 0 0DOHOL 0,54 1,14 0 0KCHOL 0,48 7,42 0 0SAHOL 0,5 3,95 0 0METRO 3.090.000 6.272.700 21,29 7,93ENKAI 0,55 3,56 0 0TOPLAM 3.090.002,88 6.272.720,06 21,29 7,93Diğer Mali KuruluşlarAracı KurumlarGayrimenkul Yatırım OrtaklıklarıAVGYO 1.507.758 3.105.981,48 10,54 3,93ISGYO 0,35 0,6 0 0OZGYO 0,56 1,13 0 0VKGYO 0,4 1,24 0 0EKGYO 2.000.000 3.660.000 12,42 4,63PAGYO 500.000 2.575.000 8,74 3,26TOPLAM 4.007.759,31 9.340.984,45 31,7 11,82Menkul Kıymet Yatırım OrtaklığıEĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLEREğitim HizmetleriSağlık HizmetleriSporEğlenceDiğerTEKNOLOJİBilişimARDYZ 368 9.825,6 0,03 0,01FONET 1 10,36 0 0TOPLAM 369 9.835,96 0,03 0,01SavunmaDiğerKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERİDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİGAYRİMENKUL FAALİYETLERİFONDİĞERGRUP TOPLAMIB. BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARITahvilOSTK 26/07/2021 TRSDOGH72112 3,09 4 1.000.000 1 08/05/2018 70,07 0 0,71 713.969,39 100 0,9TOPLAM 1.000.000 713.969,39 100 0,9Finansman BonosuARA GRUP TOPLAMIB.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARIDevlet TahviliHazine BonosuARA GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMIC. KİRA SERTİFİKALARIGRUP TOPLAMIÇ. TÜREV ARAÇLARGRUP TOPLAMID. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARIGRUP TOPLAMIE. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLERGRUP TOPLAMIF. VARANTLARGRUP TOPLAMIÇ. DİĞER VARLIKLAR (+)REPO 31/08/2020 TRT120122T17 9,76 0 8.506.818,63 0,94 28/08/2020 10,2479 732350893869666396 9.075.685 0,94 8.506.818,63 17,4 10,76REPO 31/08/2020 TRT140623T19 10 0 11.009.041,1 1,06 28/08/2020 10,5126 732350893869808977 10.379.035 1,06 11.009.041,1 22,52 13,93REPO 31/08/2020 TRT140623T19 10 0 11.009.041,1 1,06 28/08/2020 10,5126 732350893869808979 10.379.035 1,06 11.009.041,1 22,52 13,93REPO 31/08/2020 TRT170221T12 8,5 0 329.229,85 0,9 28/08/2020 8,8685 732350893869674868 365.000 0,9 329.229,85 0,67 0,42REPO 31/08/2020 TRT170221T12 8,5 0 10.006,99 0,67 28/08/2020 8,8685 732350893869723733 15.000 0,66 10.006,99 0,03 0,02REPO 31/08/2020 TRT280628T18 10 0 9.007.397,26 1,44 28/08/2020 10,5126 732350893869808978 6.234.530 1,44 9.007.397,26 18,43 11,39REPO 31/08/2020 TRT280628T18 10 0 9.007.397,26 1,44 28/08/2020 10,5126 732350893869808980 6.234.530 1,44 9.007.397,26 18,43 11,39TOPLAM 48.878.932,19 42.682.815 48.878.932,19 100 61,84GRUP TOPLAMIORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TOPLAM 60.399.667,71 79.052.743,56 100İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ79.052.744,12 % 0 % 101,06B. HAZIR DEĞERLER1.923,33 % 100 % 0a) Kasa0 % 0 % 0b) Bankalar1.923,33 % 100 % 0c) Diğer Hazır Değerler0 % 0 % 0C. ALACAKLAR (+)1.917.763,99 % 100 % 2,45a) Takastan Alacaklar1.909.268,55 % 99,56 % 2,44b) Diğer Alacaklar8.495,44 % 0,44 % 0,01Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)49.919,92 % 0 % 0,06D. BORÇLAR (-)-2.799.557,33 % 100 -% 3,58a) Takasa Borçlar0 % 0 % 0b) Yönetim Ücreti0 % 0 % 0c) Ödenecek Vergi0 % 0 % 0ç) İhtiyatlar0 % 0 % 0d) Krediler0 % 0 % 0e) Diğer Borçlar-2.799.557,33 % 100 -% 3,58NET VARLIK DEĞERİ78.222.794,03 % 100Pay Sayısı42.000.000 % 100Pay Başına Net Aktif Değer1,87İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaftalık RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama28.08.2020 tarihli portföy değer tablosuhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/871835BIST