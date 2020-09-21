***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYPAY TOPLAM 9.092.077,53 28.451.327,08 38,61TARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKTOPLAM 0,59 2,49 0İMALAT SANAYİİGıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıTOPLAM 0 0 0Dokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik ÜrünleriTOPLAM 299,9 2.158,61 0Taş ve Toprağa DayalıTOPLAM 0,9 7,3 0Metal Ana SanayiTOPLAM 300.001,05 2.766.007,05 3,75Metal Eşya, Makina ve Gereç YapımDiğer İmalat SanayiiTOPLAM 2,39 19,78 0ELEKTRİK GAZ VE SUTOPLAM 0,78 1,6 0İNŞAAT VE BAYINDIRLIKTOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARToptan TicaretTOPLAM 0,8 6,79 0Perakende TicaretTOPLAM 0,01 0,35 0Lokanta ve OtellerTOPLAM 1.772.292 5.818.817,92 7,9TOPLAM 1.772.292,81 5.818.825,06 7,9ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAUlaştırmaHaberleşmeTOPLAM 0,05 0,73 0DepolamaMALİ KURULUŞLARBankalar ve Özel Finans KurumlarıTOPLAM 1.050.003,82 4.806.092,32 6,52Sigorta ŞirketleriTOPLAM 0,86 6,43 0Finansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriTOPLAM 1,19 4,58 0Holdingler ve Yatırım ŞirketleriTOPLAM 3.314.102,88 7.854.437,68 10,66Diğer Mali KuruluşlarAracı KurumlarGayrimenkul Yatırım OrtaklıklarıTOPLAM 2.620.001,31 7.038.203,2 9,55Menkul Kıymet Yatırım OrtaklığıEĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLEREğitim HizmetleriSağlık HizmetleriSporTOPLAMEğlenceDiğerTEKNOLOJİBilişim- 369 11.560,25 0,02SavunmaDiğerKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERİDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİTOPLAM 35.000 154.000 0,21GAYRİMENKUL FAALİYETLERİFONDİĞERGRUP TOPLAMIB. BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARITahvilOSTK 26/07/2021 TRSDOGH72112 3,09 4 1.000.000 1 08/05/2018 74,29 0,72 722.022,43 100 0,98Finansman BonosuARA GRUP TOPLAMIARA GRUP TOPLAMI 1.000.000 722.022,43 100 0,98B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARIDevlet TahviliHazine BonosuARA GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMIC. KİRA SERTİFİKALARIGRUP TOPLAMIÇ. TÜREV ARAÇLARGRUP TOPLAMID. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARIGRUP TOPLAMIE. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLERGRUP TOPLAMIF. VARANTLARGRUP TOPLAMIÇ. DİĞER VARLIKLAR (+)BYF TRYFNBK00055 0 0 5.000 41,01 0 0 0 41,92 209.600 0,47 0,28REPO 21/09/2020 TRT080323T10 11,25 0 12.011.095,89 0,85 18/09/2020 11,9 733181574904757556 14.114.765 0,85 12.011.095,89 26,98 16,3REPO 21/09/2020 TRT080323T10 11,25 0 8.007.397,26 0,85 18/09/2020 11,9 733181574904758262 9.409.845 0,85 8.007.397,26 17,99 10,87REPO 21/09/2020 TRT080530T19 11,25 0 12.011.095,89 0,83 18/09/2020 11,9 733181574904758261 14.438.150 0,83 12.011.095,89 26,98 16,3REPO 21/09/2020 TRT081123T10 8 0 272.178,85 2,14 18/09/2020 8,33 733181574904693058 126.875 2,14 272.178,85 0,61 0,37REPO 21/09/2020 TRT201021T25 11,25 0 4.003.698,63 1,03 18/09/2020 11,9 733181574904659981 3.862.190 1,03 4.003.698,63 8,99 5,43REPO 21/09/2020 TRT210623T10 11,25 0 8.007.397,26 0,99 18/09/2020 11,9 733181574904757557 8.080.040 0,99 8.007.397,26 17,99 10,86GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMI 44.317.863,78 44.522.463,78 60,41ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 54.409.941,31 73.695.813,29 100İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ73.695.813,85 % 0 % 91,73B. HAZIR DEĞERLER1.435,39 % 100 % 0a) Kasa0 % 0 % 0b) Bankalar1.435,39 % 100 % 0c) Diğer Hazır Değerler0 % 0 % 0C. ALACAKLAR (+)10.645.067,83 % 100 % 13,25a) Takastan Alacaklar10.640.342,88 % 99,96 % 13,24b) Diğer Alacaklar4.724,95 % 0,01 % 0,01Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)49.919,92 % 0 % 0,06D. BORÇLAR (-)-4.049.085,38 % 100 -% 5,04a) Takasa Borçlar-1.262.744 % 31,19 -% 1,57b) Yönetim Ücreti0 % 0 % 0c) Ödenecek Vergi0 % 0 % 0ç) İhtiyatlar0 % 0 % 0d) Krediler0 % 0 % 0e) Diğer Borçlar-2.786.341,38 % 68,81 -% 3,47NET VARLIK DEĞERİ80.343.151,61 % 0 % 100Pay Sayısı42.000.000 % 100Pay Başına Net Aktif Değer1,91İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaftalık RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama18.09.2020 tarihli portföy değer tablosuhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876063BIST