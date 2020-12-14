***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYPAY TOPLAM 11.410.277,34 44.512.328,25 51,23TARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKTOPLAM 50.000 3.882.500 4,47İMALAT SANAYİİGıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıTOPLAM 22.222 353.552,02 0,4Dokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik ÜrünleriTOPLAM 299,32 3.054,33 0Taş ve Toprağa DayalıTOPLAM 0,9 7,23 0Metal Ana SanayiTOPLAM 1,05 11,1 0Metal Eşya, Makina ve Gereç YapımDiğer İmalat SanayiiTOPLAM 3,37 32,19 0ELEKTRİK GAZ VE SUTOPLAM 105,78 1.907,48 0İNŞAAT VE BAYINDIRLIKTOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARToptan TicaretTOPLAM 0,8 12,28 0Perakende TicaretTOPLAM 0,01 0,37 0Lokanta ve OtellerTOPLAM 1.200.000 3.924.000 4,52TOPLAM 1.200.000,81 3.924.012,65 4,52ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAUlaştırmaTOPLAM 0 0 0HaberleşmeTOPLAM 6.000,05 92.100,77 0,11DepolamaTOPLAM 6.000,05 92.100,77 0,11MALİ KURULUŞLARBankalar ve Özel Finans KurumlarıTOPLAM 1.975.003,82 11.963.096,97 13,77Sigorta ŞirketleriTOPLAM 0,86 6,83 0Finansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriTOPLAM 1,19 4,54 0Holdingler ve Yatırım ŞirketleriTOPLAM 3.811.267,88 9.549.835,12 10,99Diğer Mali KuruluşlarAracı KurumlarGayrimenkul Yatırım OrtaklıklarıTOPLAM 4.345.001,31 14.728.653,46 16,95Menkul Kıymet Yatırım OrtaklığıEĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLEREğitim HizmetleriSağlık HizmetleriSporTOPLAMEğlenceDiğerTEKNOLOJİBilişim- 369 13.553,56 0,02SavunmaDiğerKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERİDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİGAYRİMENKUL FAALİYETLERİFONDİĞERGRUP TOPLAMIB. BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARITahvilOSTK 26/07/2021 TRSDOGH72112 4,47 4 1.000.000 1 08/05/2018 119,98 0,71 718.306,54 100 0,83Finansman BonosuARA GRUP TOPLAMIARA GRUP TOPLAMI 1.000.000 718.306,54 100 0,83B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARIDevlet TahviliHazine BonosuARA GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMIC. KİRA SERTİFİKALARIGRUP TOPLAMIÇ. TÜREV ARAÇLARGRUP TOPLAMID. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARIGRUP TOPLAMIE. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLERGRUP TOPLAMIF. VARANTLARGRUP TOPLAMIÇ. DİĞER VARLIKLAR (+)REPO 14/12/2020 TRT110226T13 15,4 0 20.025.315,07 0,91 11/12/2020 16,63 736508697090445956 21.975.900 0,91 20.025.315,07 48,07 23,05REPO 14/12/2020 TRT170724T14 15,4 0 8.010.126,03 0,98 11/12/2020 16,63 736508697090445961 8.093.085 0,98 8.010.126,03 19,23 9,22REPO 14/12/2020 TRT180123T10 15,4 0 13.016.454,79 0,98 11/12/2020 16,63 736508697090445953 13.241.025 0,98 13.016.454,79 31,24 14,97REPO 14/12/2020 TRT230222T13 11 0 610.551,51 2,35 11/12/2020 11,62 736508697090739215 259.280 2,35 610.551,51 1,47 0,7GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMI 41.662.447,4 41.662.447,4 47,94ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 54.072.724,74 86.893.082,19 100İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ86.893.082,66 % 0 % 104,28B. HAZIR DEĞERLER1.659,31 % 100 % 0a) Kasa0 % 0 % 0b) Bankalar1.659,31 % 100 % 0c) Diğer Hazır Değerler0 % 0 % 0C. ALACAKLAR (+)22.029.475,49 % 100 % 26,44a) Takastan Alacaklar22.027.029,57 % 99,99 % 26,43b) Diğer Alacaklar2.445,92 % 0,01 % 0Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)27.993,43 % 0 % 0,03D. BORÇLAR (-)-25.623.801,63 % 100 -% 30,75a) Takasa Borçlar-22.969.011,53 % 89,64 -% 27,56b) Yönetim Ücreti0 % 0 % 0c) Ödenecek Vergi0 % 0 % 0ç) İhtiyatlar0 % 0 % 0d) Krediler0 % 0 % 0e) Diğer Borçlar-2.654.790,1 % 10,36 -% 3,19NET VARLIK DEĞERİ83.328.409,26 % 0 % 100Pay Sayısı42.000.000 % 100Pay Başına Net Aktif Değer1,98İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaftalık RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama11.12.2020 Tarihli Porföy Değeri Tablosu.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893029BIST