***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYPAY TOPLAM 9.484.118,35 37.884.923,95 46,39TARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKTOPLAM 200.000 2.973.000 3,64İMALAT SANAYİİGıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıTOPLAM 0 0 0Dokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik ÜrünleriTOPLAM 0,32 1,63 0Taş ve Toprağa DayalıTOPLAM 0,9 7,8 0Metal Ana SanayiTOPLAM 1,05 12,18 0Metal Eşya, Makina ve Gereç YapımDiğer İmalat SanayiiTOPLAM 3,37 35,86 0ELEKTRİK GAZ VE SUTOPLAM 0,78 1,78 0İNŞAAT VE BAYINDIRLIKTOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARToptan TicaretTOPLAM 0,8 10,32 0Perakende TicaretTOPLAM 0,01 0,39 0Lokanta ve OtellerTOPLAM 1.200.000 3.816.000 4,67TOPLAM 1.200.000,81 3.816.010,71 4,67ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAUlaştırmaTOPLAM 0 0 0HaberleşmeTOPLAM 0,05 0,83 0DepolamaTOPLAM 0,05 0,83 0MALİ KURULUŞLARBankalar ve Özel Finans KurumlarıTOPLAM 1.975.003,83 12.651.341,5 15,49Sigorta ŞirketleriTOPLAM 0,86 9,14 0Finansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriTOPLAM 1,19 4,87 0Holdingler ve Yatırım ŞirketleriTOPLAM 3.814.102,88 8.082.781,78 9,9Diğer Mali KuruluşlarAracı KurumlarGayrimenkul Yatırım OrtaklıklarıTOPLAM 2.295.001,31 10.361.703,61 12,69Menkul Kıymet Yatırım OrtaklığıEĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLEREğitim HizmetleriSağlık HizmetleriSporTOPLAMEğlenceDiğerTEKNOLOJİBilişim- 1 12,26 0SavunmaDiğerKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERİDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİGAYRİMENKUL FAALİYETLERİFONDİĞERGRUP TOPLAMIB. BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARITahvilOSTK 26/07/2021 TRSDOGH72112 4,47 4 1.000.000 1 08/05/2018 119,98 0,77 774.711,85 100 0,95Finansman BonosuARA GRUP TOPLAMIARA GRUP TOPLAMI 1.000.000 774.711,85 100 0,95B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARIDevlet TahviliHazine BonosuARA GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMIC. KİRA SERTİFİKALARIGRUP TOPLAMIÇ. TÜREV ARAÇLARGRUP TOPLAMID. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARIGRUP TOPLAMIE. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLERGRUP TOPLAMIF. VARANTLARGRUP TOPLAMIÇ. DİĞER VARLIKLAR (+)BYF TRYFNBK00055 0 0 80.000 41,24 0 0 0 0 38,98 3.118.400 7,25 3,82REPO 18/01/2021 EKGYO.E 18,57 0 1.101.678,93 2.500 15/01/2021 20,39 0 440 2.503,82 1.101.678,93 2,56 1,35REPO 18/01/2021 PETKM.E 18,57 0 7.010.684,11 5,1 15/01/2021 20,39 0 1.372.550 5,1 7.010.684,11 16,31 8,59REPO 18/01/2021 SISE.E 18,57 0 1.902.899,97 7,92 15/01/2021 20,39 0 239.899 7,93 1.902.899,97 4,43 2,33REPO 18/01/2021 TRT110226T13 16,74 0 4.005.503,56 0,92 15/01/2021 18,21 737892157596390569 4.337.780 0,92 4.005.503,56 9,32 4,91REPO 18/01/2021 TRT140126T11 16,74 0 25.034.397,26 1,85 15/01/2021 18,21 737892157596390564 13.445.765 1,86 25.034.397,26 58,23 30,66BPP 18/01/2021 BPP 16,8 0 485.669,7 485 15/01/2021 18,28 0 485,66 485.669,7 1,13 0,59BPP 18/01/2021 BPP 16,8 0 336.463,96 336 15/01/2021 18,28 0 336,46 336.463,96 0,78 0,41GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMI 39.957.297,49 42.995.697,49 52,66ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 50.441.415,84 81.655.333,29 100İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ81.655.333,75 % 0 % 97,72B. HAZIR DEĞERLER1.498,19 % 100 % 0a) Kasa0 % 0 % 0b) Bankalar1.498,19 % 100 % 0c) Diğer Hazır Değerler0 % 0 % 0C. ALACAKLAR (+)94.747.960,52 % 100 % 113,39a) Takastan Alacaklar94.746.950,52 % 100 % 133,39b) Diğer Alacaklar1.010 % 0 % 0Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)31.400,5 % 0 % 0,04D. BORÇLAR (-)-92.879.880,54 % 100 -% 111,16a) Takasa Borçlar-92.718.707,91 % 99,83 -% 110,97b) Yönetim Ücreti0 % 0 % 0c) Ödenecek Vergi0 % 0 % 0ç) İhtiyatlar0 % 0 % 0d) Krediler0 % 0 % 0e) Diğer Borçlar-161.172,63 % 0,17 -% 0,19NET VARLIK DEĞERİ83.556.312,43 % 0 % 100Pay Sayısı42.000.000 % 100Pay Başına Net Aktif Değer1,99İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaftalık RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama15.01.2021 Tarihli Portföy Değer Tablosu.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/903062BIST