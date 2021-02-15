***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYPAY TOPLAM 9.409.436,35 39.561.948,14 52,28TARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKTOPLAM 0 0 0İMALAT SANAYİİGıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıTOPLAM 0 0 0Dokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik ÜrünleriTOPLAM 10.318,32 1.058.628,4 1,4Taş ve Toprağa DayalıTOPLAM 0,9 7,48 0Metal Ana SanayiTOPLAM 1,05 12,27 0Metal Eşya, Makina ve Gereç YapımDiğer İmalat SanayiiTOPLAM 3,37 35,39 0ELEKTRİK GAZ VE SUTOPLAM 65.000,78 793.001,73 1,05İNŞAAT VE BAYINDIRLIKTOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARToptan TicaretTOPLAM 0,8 10,32 0Perakende TicaretTOPLAM 0,01 0,39 0Lokanta ve OtellerTOPLAM 1.200.000 3.864.000 5,11TOPLAM 1.200.000,81 3.864.010,71 5,11ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAUlaştırmaTOPLAM 0 0 0HaberleşmeTOPLAM 0,05 0,83 0DepolamaTOPLAM 0,05 0,83 0MALİ KURULUŞLARBankalar ve Özel Finans KurumlarıTOPLAM 1.975.003,83 12.112.592,39 16Sigorta ŞirketleriTOPLAM 0,86 8,79 0Finansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriTOPLAM 1,19 8,74 0Holdingler ve Yatırım ŞirketleriTOPLAM 3.664.102,88 8.567.897,8 11,32Diğer Mali KuruluşlarAracı KurumlarGayrimenkul Yatırım OrtaklıklarıTOPLAM 2.495.001,31 13.165.728,76 17,4Menkul Kıymet Yatırım OrtaklığıEĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLEREğitim HizmetleriSağlık HizmetleriSporTOPLAMEğlenceDiğerTEKNOLOJİBilişim- 1 14,85 0SavunmaDiğerKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERİDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİGAYRİMENKUL FAALİYETLERİFONDİĞERGRUP TOPLAMIB. BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARITahvilOSTK 26/07/2021 TRSDOGH72112 5,41 4 1.000.000 1 08/05/2018 125,52 0,78 782.671,32 100 1,03Finansman BonosuARA GRUP TOPLAMIARA GRUP TOPLAMI 1.000.000 782.671,32 100 1,03B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARIDevlet TahviliHazine BonosuARA GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMIC. KİRA SERTİFİKALARIGRUP TOPLAMIÇ. TÜREV ARAÇLARGRUP TOPLAMID. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARIGRUP TOPLAMIE. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLERGRUP TOPLAMIF. VARANTLARGRUP TOPLAMIÇ. DİĞER VARLIKLAR (+)BYF TRYFNBK00030 0 0 25.000 41,64 0 0 43,88 1.097.000 3,1 1,45BYF TRYFNBK00055 0 0 80.000 41,24 0 0 36,32 2.905.600 8,22 3,84REPO 15/02/2021 EKGYO.E 18,86 0 4.506.975,62 2,57 12/02/2021 20,74 0 1.750.973 2,57 4.506.975,62 12,75 5,95REPO 15/02/2021 KCHOL.E 18,86 0 600.930,08 22,73 12/02/2021 20,74 0 26.386 22,77 600.930,08 1,7 0,79REPO 15/02/2021 KOZAL.E 18,86 0 1.101.705,15 136,39 12/02/2021 20,74 0 8.065 136,6 1.101.705,15 3,12 1,46REPO 15/02/2021 SISE.E 18,86 0 2.003.100,27 7,65 12/02/2021 20,74 0 261.097 7,67 2.003.100,27 5,67 2,65REPO 15/02/2021 TKFEN.E 18,86 0 1.802.790,25 17,56 12/02/2021 20,74 0 102.448 17,59 1.802.790,25 5,1 2,38REPO 15/02/2021 TRT170221T12 16,96 0 20.027.879,45 1,01 12/02/2021 18,47 739000190439199533 19.644.810 1,01 20.027.879,45 56,67 26,46REPO 15/02/2021 TRT170221T12 16,96 0 1.001.393,97 1,01 12/02/2021 18,47 739000190439202336 982.245 1,01 1.001.393,97 2,83 1,32BPP 15/02/2021 BPP 17,05 0 293.410,6 293 12/02/2021 18,58 0 293,41 293.410,6 0,83 0,39GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMI 31.443.185,39 35.340.785,39 46,69ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 41.852.621,74 75.685.404,85 100İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ75.685.405,29 % 0 % 87,75B. HAZIR DEĞERLER4.623,11 % 100 % 0,01a) Kasa0 % 0 % 0b) Bankalar4.623,11 % 100 % 0,01c) Diğer Hazır Değerler0,01 % 0 % 0C. ALACAKLAR (+)33.943.491,82 % 100 % 39,35a) Takastan Alacaklar33.898.506,62 % 99,87 % 39,3b) Diğer Alacaklar44.985,2 % 0,13 % 0,05Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)41.338,34 % 0 % 0,05D. BORÇLAR (-)-23.423.981,61 % 100 -% 27,16a) Takasa Borçlar-23.301.939,97 % 99,48 -% 27,02b) Yönetim Ücreti0 % 0 % 0c) Ödenecek Vergi0 % 0 % 0ç) İhtiyatlar0 % 0 % 0d) Krediler0 % 0 % 0e) Diğer Borçlar-122.041,64 % 0,52 -% 0,14NET VARLIK DEĞERİ86.250.876,95 % 0 % 100Pay Sayısı42.000.000 % 100Pay Başına Net Aktif Değer2,05İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaftalık RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama12.02.2021 tarihli portföy değer tablosuhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909716BIST